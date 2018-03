Karwoche Gelitten, gekreuzigt, gestorben und begraben

Das Heilige Grab in St. Michael: Josef von Arimathäa und sein Diener legen den Leichnam ins Grab. Dahinter trauern Johannes, Jesu Mutter, die Mutter des Jacobus und Maria Magdalena. An Ostern wird das Fenster im Hintergrund geöffnet, sodass Licht auf das Grab fällt. © Foto: d

Eines der Altargemälde in St. Michael: Neben dem gefesselten Jesus wäscht Pilatus seine Hände in Unschuld. © Foto: d

Schwäbisch Hall / Gottfried Mahling

Holländische Künstler schufen vor 550 Jahren Altäre in St. Katharina und St. Michael. Detailliert und schonungslos zeigen sie die Passion Christi.

Jesus wird gefesselt zu Pontius Pilatus gebracht und zum Tode verurteilt. Er muss das schwere Kreuz schultern und umringt von einer Menschenmasse auf den Berg Golgatha tragen. Seine Mutter Maria sinkt händeringend zusammen, gestützt vom Jünger Johannes. Bei der Kreuzigung sticht Longinus Jesus mit einer Lanze in die Seite, auch der Peiniger Stephaton mit dem Essigschwamm ist zur Stelle. Bei der Kreuzabnahme fällt Maria in Ohnmacht, eine Gruppe am rechten Bildrand beklagt den Tod des Heilands.

Die auf dem Hochaltar in St. Michael dargestellten Szenen sind laut Max-Peter Rümelin vom Projekt Gastgeber Kirche eine „besonders umfangreiche und komplette Darstellung der Passion Christi“. Zwei Besonderheiten: Szenen aus allen vier Evangelien wurden verarbeitet, ebenso mehrere der sieben Schmerzen Mariens. Die beiden rechten Altarflügel zeigen Jesus, wie er aus dem Grab steigt und am Tor der Vorhölle Adam und Eva befreit – ein Ereignis, das lediglich im Petrusbrief erwähnt wird.

Grab in Licht getaucht

Wer die vermutlich um 1460 entstandenen Gemälde und Nussbaumholz-Schnitzereien in St. Michael betrachten möchte, muss sich noch bis morgen gedulden. Die Flügel des Passionsaltars sind seit Palmsonntag geschlossen. Zu sehen ist lediglich die sogenannte Werktagsseite mit den Kirchenvätern Hieronymus, Gregor, Ambrosius und Augustinus. Im Osternachtsgottesdienst am frühen Sonntagmorgen um 5 Uhr wird der Altar feierlich geöffnet – eine Tradition, die seit vielen Jahren in St. Michael gepflegt wird.

Dass der Passionsaltar ausgerechnet in der Karwoche geschlossen ist, sieht Pfarrer Christoph Baisch nicht als Dilemma. Denn das Leiden und Sterben Christi werde den Besuchern noch an etlichen weiteren Stellen im Kirchenraum vor Augen geführt. An der Nordseite des Chors zum Beispiel ist eine Ölberg-Szene zu sehen, die den betenden Jesus mit drei schlafenden Jüngern zeigt. Und die Schöpfer der Grablege-Darstellung an der Südwand des Kirchenschiffs haben sich vor mehr als fünfhundert Jahren einen optischen Effekt einfallen lassen: Hinter einem gotischen Spitzbogen befinden sich zwei Fensterläden. Werden sie aufgeklappt, wird das Grab in helles Licht getaucht. „An Ostern wird neben dem Passionsaltar auch dieses Fenster geöffnet. Dadurch bringen wir die Sprache der Kunstwerke besonders zur Geltung“, betont Pfarrer Baisch.

Den Bildersturm überlebt

Der spätgotische Hochaltar in der Katharinenkirche wurde fast zeitgleich zu dem in St. Michael geschaffen und wird Bildhauer Willem Ards aus Brabant zugeschrieben. Beide Werke gehören zu den ganz wenigen aus jener Zeit erhaltenen niederländischen Altären. Fast alle fielen während der Reformationszeit dem „Bildersturm“ zum Opfer. Dass beide Altäre in Hall erhalten geblieben sind, dürfte Johannes Brenz zu verdanken sein, schätzt Susanne Bühler, Sprecherin von „Gastgeber Kirche“. Dank der eher gemäßigten Linie des Haller Reformators seien viele Kunstwerke in den hiesigen Kirchen vor der Zerstörung bewahrt worden.

In einer Zeit, in der die wenigsten Menschen lesen konnten und noch keine deutsche Bibelübersetzung existierte, dürfte der Hochaltar der Katharinenkirche seine Betrachter besonders beeindruckt haben. In den geschnitzten und vergoldeten Figurengruppen finden sich auch beim zweiten oder dritten Hinschauen immer wieder neue Details. Von den zwei neben Jesus gekreuzigten Männern zum Beispiel wird nur einer errettet. Ein Engel nimmt seine Seele ins Paradies, die Seele des anderen wird von einer dämonischen Gestalt gepackt. Die gemalten Flügelbilder zeigen Jesu Einzug in Jerusalem, den Judaskuss, die Himmelfahrt und die Ausgießung des Heiligen Geistes.

Ein ungewöhnliches, um 1470 entstandenes Motiv ist indes an der Ostwand des Kirchenschiffs zu sehen. Jesus sitzt auf dem Kreuz und wartet mit nachdenklichem Gesichtsausdruck auf seine Hinrichtung. Ein Hammer und drei Nägel liegen schon bereit.