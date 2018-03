Investitionen Geld für die Wasserversorgung

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Die beiden Bahnunterquerungen der Wasserversorgung Schmerachgruppe bei Gaugshausen und Eckartshausen müssen saniert werden. Außerdem beabsichtigt der Zweckverband, eine Teilstrecke der bestehenden Asbestzementleitung zu erneuern. Die beschränkte Ausschreibung für die Maßnahme in Gaugshausen ergab als günstigsten Bieter für die Tiefbauarbeiten die Firma Steinbrenner. Ihr Angebot liegt bei rund 125 000 Euro. Die Horizontalpressbohrung für die Bahnunterquerung soll die Firma Bokmaier zum Angebotspreis von gut 32 513 Euro übernehmen.

Bei Eckartshausen gab es Ende Januar einen Rohrbruch auf der Steigleitung vom NOW-Schacht zum Hochbehälter Lehenholz. Nach eingehender Prüfung wurde das Leck im Bereich der Bahnunterquerung gefunden. Nachdem Wasserwärter Wolfgang Mros das Leck provisorisch abgedichtet hatte, hat die Verbandsverwaltung die NOW mit der Leitungssanierung beauftragt.

Mittels des sogenannten U-Liner-Verfahrens, bei dem ein Kunststoffrohr u-förmig in das Stahlrohr eingefügt und mit Heißdampf an die Wandung angepasst wird, soll die Leitung repariert werden. Der Auftrag wurde per Eilentscheidung an die Firma PRS Rohrsanierung Bad Friedrichshall zum Angebotspreis von fast 22 000 Euro vergeben. Hinzu kommen Ausgaben für Maßnahmen in den Schächten und das Trennen der Altrohre. Damit summieren sich die Ausgaben auf rund 40 000 Euro.

Fahrzeug für den Wasserwärter

Die Verbandsversammlung genehmigte auch einstimmig die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs – eines kleinen Lieferwagens – für den Wasserwärter. 20 000 Euro sind dafür im Wirtschaftsplan eingestellt.