Mainhardt / swp

Eine 47-jährige Autofahrerin war am Donnerstagmorgen auf der B 14 von Hall in Richtung Mainhardt unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Stuttgarter Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto. Die beiden Autos prallten zusammen. Der Schaden summiert sich auf 7500 Euro.