Kirchen Gefeiert wird in allen Gemeinden

Schwäbisch Hall / els

Viel Arbeit in Form von Gottesdiensten wartet in den nächsten Tagen auf die Geistlichen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Stadt- und Ortsteilen. Auf alle Veranstaltungen einzugehen, würde den Rahmen sprengen. Sie sind aber dem HT-Anzeigenteil und den Homepages der Gemeinden zu entnehmen. Hier ein Überblick über wichtige Termine.

Auf dem Nikolaifriedhof beginnt am Ostersonntag um 8 Uhr die Auferstehungsfeier mit Pfarrer Andreas Oelze. Vorher noch, um 5 Uhr, beginnt in der Michaelskirche die musikalische Osternacht mit Abendmahl und in der Lukaskirche der Osternachtsgottesdienst mit Abendmahl und Osterfeuer und anschließendem Frühstück. Zum Osterfrühstück lädt um 9 Uhr auch die Sophie- Scholl-Gemeinde ein. Es mündet in den Familiengottesdienst.

Die Auferstehungsfeier der Auferstehungsgemeinde auf dem Schwesternfriedhof ist auf 7.45 Uhr terminiert. Die Matthäusgemeinde in Hessental feiert bereits um 5.30 Uhr mit Taizéliedern und Instrumentalkreis. Und um 5 Uhr beginnt auch die Osternachtsfeier auf dem Friedhof in Steinbach.

In der Johannes-Brenz-Gemeinde gesellt sich zum Osterfrühstücksgottesdienst um 10 Uhr auch das Osterspiel der Kinderkirche. Die Familiengottesdienste der Haller Protestanten sind allgemein in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr anberaumt.

Katholiken feiern Abendmahl

Die katholischen Kirchengemeinden beginnen ihre Osteraktivitäten mit den Abendmahlsfeiern am Gründonnerstag. Der Todestag Jesu, der Karfreitag, steht im Zeichen der Kreuzwegandachten, die in der Christus-, der Markus- und der Josephs-Gemeinde jeweils um 10.30 Uhr, in Johannes-Baptist- und Maria-Gemeinde Hessental bereits um 10 Uhr beginnen.

In der Stiftskirche auf der Großcomburg wie auch in der Christ-König-Kirche wird die Osternacht mit der Speisesegnung um 20.30 Uhr am Ostersamstag gefeiert. Speziell an polnische Christen richten sich die Speisesegnung am Samstag, 13 Uhr, und die Eucharistiefeier am Sonntag in der Josephs-Gemeinde.