Johanna Kubiczek, Rosa Deutsch und Lara Feil sind in der Haller Stadtbibliothek gefangen. Die drei 16-Jährigen kommen nur frei, wenn sie die Rätsel von Professor Radon lösen. Ein Escape Game.

Die Glocken von St. Michael läuten. Es ist Punkt 19 Uhr und bereits dunkel. Die Haller Stadtbibliothek im Glashaus ist noch voll beleuchtet. Müsste diese nicht längst geschlossen sein? Ist da heute noch was? Und ob. Professor Radon hat zu einem Kino­abend eingeladen. Doch der Wissenschaftler hat spontan seine Pläne geändert. Joanna Kubiczek (16), Lara Feil (16) und Rosa Deutsch (15), alle aus Hall, sowie eine Gruppe von fünf erwachsenen Frauen sind in der Bibliothek gefangen. Absperrbänder, die die Notausgänge abriegeln, verheißen nichts Gutes. Es gibt kein Entkommen.

Schwäbisch Hall Neues Globe: Theaterneubau bekommt Besuch aus den USA Professor Robert Richmond aus South Carolina ist in Europa unterwegs, um sich Theaterbauten anzusehen. So ist er auch in Hall gelandet.

Was Professor Radon mit seinen „Gästen“ vorhat, verrät er im dritten Stock. Mit dem Aufzug fahren die Teams in die Kinder- und Jugendbuchabteilung. Dort steht schon ein Laptop mit einer Videobotschaft bereit. Der Professor hat sich in ein Versteck – ein kleines, dunkles Kämmerchen – zurückgezogen und beobachtet von dort aus, wie seine „Versuchskaninchen“ unter Zeitdruck Rätsel lösen, denn sie sind Teilnehmer eines Escape Games. Innerhalb von eineinhalb Stunden muss jede Gruppe separat neun Rätsel lösen, um die Freiheit zu erlangen. Schaffen sie das nicht, geht eine radioaktive Bombe hoch.

Puzzleteil übersehen

Das Spiel „Escape the Library“ bieten die Mitarbeiter der Stadtbibliothek zum ersten Mal an. Natascha Wieland hat sich das Spiel mit Unterstützung der Auszubildenden Bettina Hägele ausgedacht und an Kollegen und Familienmitgliedern erprobt. Zusammen mit Angela Leibel und Irina Carretta begleiten sie am ersten Abend die beiden Gruppen.

Anders als bei einem Escape Room, bei dem die Rätsel nur in einem einzigen Raum gelöst werden, erstreckt sich die Spielfläche in der Stadtbibliothek über alle Ebenen, inklusive Keller. Der Aufbau der Rätsel für beide Gruppen ist identisch. Nur die Lösungen sind anders. Jedes Team bekommt zunächst einen Briefumschlag mit dem ersten Rätsel. Die Zeit läuft. Das Escape Game beginnt.

Deutschlandweit 400 Anbieter Nach Katastrophe in Polen: Escape Rooms bundesweit überprüft Zwei Monate nach dem Feuer in einem polnischen „Escape Room“ mit fünf Toten ist in Deutschland vielerorts die Sicherheit in ähnlichen Einrichtungen ...

Mithilfe eines Periodensystems müssen die beiden Gruppen eine Zahlenkombination knacken. „Rosl, du gehst auf das Gymnasium. Löse die Gleichung“, scherzen Lara und Joanna. Die beiden besuchen die 10. Klasse der Gemeinschaftsschule im Schulzentrum West in Hall. Rosa geht in die 11. Klasse des Technischen Gymnasiums. Sie greift zum Bleistift. Schnell wird klar, dass sie die Anführerin der Gruppe ist. Immer wieder gibt sie Anweisungen wie „Notier’ mal die Zahl“. Nach ein paar Minuten wissen die Mädchen, in welchem Regal sie weiter nach dem nächsten Hinweis suchen müssen.

Angela Leibel und Bettina Hägele – passend gekleidet mit weißen Laborkitteln – stehen den drei Mädchen zur Seite, wenn sie mal nicht weiterwissen. So weist Bettina die Gruppe darauf hin, dass sie einen Hinweis, ein Puzzleteil, in einem Buch übersehen haben. „Oh, ich bin schlecht im Puzzeln“, sagt Lara.

Rund 15 Minuten sind um. Während ihre erwachsenen Mitstreiterinnen noch mit dem ersten Rätsel beschäftigt sind, geht es für Joanna, Rosa und Lara mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. Aufgeregt flitzen sie durch die Reihen, suchen nach weiteren Hinweisen, nach auffälligen Gegenständen. So finden die Nachwuchsdetektive zum Beispiel drei unterschiedlich große Kisten, die jeweils mit einem Zahlenschloss gesichert sind. Das Vorhaben der Mädels, die Kisten gewaltsam aufzubrechen, lehnen Bettina Hägele und Angela Leibel vehement ab. Es geht ja schließlich darum, zu kombinieren und zu lösen.

Vom ersten Stock sind nun auch Stimmen zu hören. „Ich hab’ ihn“, ruft eine der Frauen. Ah, die andere Gruppe ist nun auch einen Schritt weitergekommen.

Schaurige Musik im Keller

Lara schüttelt eine der Kisten. Was mag da wohl drin sein? Durch die kleinen Schlitze an der Seite versucht sie zu erkennen, was sich im Inneren befindet. Aber keine Chance. „Ich such’ mal noch weiter nach Hinweisen“, sagt Joanna und geht los. Rosa fällt derweil ein Tablet auf. Sie drückt auf den Knopf. Ein weiteres Rätsel erscheint auf dem Bildschirm. Dieses Mal gilt es, Bücher zu ordnen. Joanna kommt mit Reagenzgläsern zurück. „Was sollen wir damit machen?“, fragt sie ihre Partnerinnen. „Stell es zu den anderen Sachen“, antwortet Rosa.

Nach 50 Minuten haben die Mädchen alle Schlösser geknackt und die Kisten geöffnet. Puzzleteile, Schlüssel und Bücher liegen um sie herum. Die gefundenen Puzzleteile ergeben eine Karte. Es geht runter in den Keller. Die Aufzugtüre öffnet sich. Flaschen mit farbigen Flüssigkeiten und einem Totenkopf stehen nebenan auf einem Tisch. Es ist dunkel und kühl. Von irgendwoher ist eine Lüftung zu hören. „Ich habe Angst“, sagt Joanna zwar scherzhaft, aber etwas mulmig scheint es ihr doch zumute zu sein. Mit zwei kleinen Taschenlampen ausgerüstet geht es zu dem Ort, der auf der Karte mit einem roten „X“ gekennzeichnet ist.

Werden sie es schaffen?

Es ist ein kahler Raum mit ein paar Regalen und Kisten. Schaurige Musik ertönt. Die Mädchen zucken zusammen. Das hört sich gruselig an, meinen sie. Doch dann konzentrieren sie sich auf das nächste Rätsel. Es gilt, die Namen von Pilzen den richtigen Bildern zuzuordnen. Obwohl sich die Freundinnen nicht gleich einig sind, lösen sie auch dieses Rätsel im Team.

Eine knappe halbe Stunde bevor die Zeit abgelaufen ist, erreichen Joanna, Rosa und Lara die letzte Ebene, das Erdgeschoss. Mit einem Schlüssel öffnen sie ein Fach, in dem sie ein Tablet finden, mit dem wieder eine Botschaft von Professor Radon abgespielt wird. Er stellt die letzte Aufgabe. Die Mädchen müssen innerhalb von zehn Minuten einen Gegenstand suchen, der nicht in eine Bibliothek gehört. Schaffen es die Mädchen, bevor die radioaktive Bombe hochgeht?

Ja, sie schaffen es. Und das Einzige, das am Ende hochgeht, ist das Feuerwerk in der Videobotschaft von Professor Radon. „Ihr habt mich nicht enttäuscht“, sagt er, „und jetzt husch, husch, verschwindet!“ Noch nicht. Die Mädchen lassen sich etwas erledigt, aber glücklich und zufrieden auf Stühlen nieder. „Rosl, ohne dich hätten wir es nicht geschafft“, sind Lara und Joanna überzeugt.

Fünf Minuten vor Spielende erreicht auch die Fünfergruppe das Erdgeschoss und löst das letzte Rätsel. Das Fazit aller Teilnehmer: Sie sind gerne wieder mal die Versuchskaninchen.