Wir sind davon ausgegangen, dass der Kocher nicht so hoch steigt“, berichtet Bäcker Eberhardt Glück. Daher war die Einrichtung der Filiale in Steinbach nicht versichert. Am 10. Juni trat zwar nicht der Kocher, dafür aber der kleine Waschbach übber sein Ufer. Er setzte die Ortsmitte samt Bäckerei unter Wasser. „Man müsste 100 000 Euro investieren. Aber das gibt der Standort nicht her.“ Nach der Sturzflut fehlt den Steinbachern der B...