Bei Baggerarbeiten ist ein 42-Jähriger am Samstag gegen 10 Uhr auf einem Grundstück eines Wohnhauses in der Straße Klingenäcker in Sulzdorf auf eine Gasleitung gestoßen. Dadurch wurde diese beschädigt.

Nachdem sich schnell herausstellte, dass Gas aus dem Leck austrat, wurden die Feuerwehren Sc...