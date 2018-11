Volkstrauertag Gedenkfeier am Haller Waldfriedhof

Schwäbisch Hall / ht

Einige Gedenkfeiern zum Volkstrauertag finden am kommenden Sonntag auch in Schwäbisch Hall und den Teilorten statt. Am Volkstrauertag sollen sich die Menschen an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltbereitschaft und Gewaltherrschaft aller Nationen erinnern, so der Anspruch an diesen staatlichen Gedenktag.

Eine zentrale Gedenkfeier beginnt am Sonntag um 11.30 Uhr auf dem Waldfriedhof. Dazu musiziert ein Ensemble des Stadtorchesters sowie Schüler des Erasmus-Widmann-Gymnasiums mit Pfarrer Matthias Imkampe. Die Gedenkrede hält Peter Klink. Halls Erster Bürgermeister legt auch einen Kranz nieder. Weitere Gedenkfeiern:

Hessental

10 Uhr evangelischer Gottesdienst in der Matthäuskirche

10.30 Uhr katholischer Gottesdienst in St. Maria

11.45 Uhr Gedenkfeier auf dem Friedhof

Bibersfeld

10 Uhr evangelischer Gottesdienst

11 Uhr Gedenkfeier vor der Kirche am Ehrenmal

Sittenhardt

11.30 Uhr Gedenkfeier auf dem Friedhof

Sulzdorf

9.30 Uhr evangelischer Gottesdienst

10.45 Uhr Gedenkfeier auf dem Friedhof

Eltershofen

10.30 Uhr evangelischer Gottesdienst

11.30 Uhr Gedenkfeier auf dem Friedhof