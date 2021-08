Der Zweite Weltkrieg endete vor 76 Jahren. Aus der rechten Ecke und von Seiten der AfD gibt es Bestrebungen, die Erinnerung an die unsäglichen Verbrechen der Nazis in Vergessenheit geraten zu lassen. Dabei war die Dimension der Verbrechen gegen die Menschlichkeit unermesslich. „Kein anderes Land hat je auf eine derart industrielle Art und Weise getötet wie Deutsche in den Vernichtungslagern: Sechs Millionen ermordete Juden, 3,3 Millionen ermo...