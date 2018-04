Ortskern Gebäude parallel zur Bühler

Bühlertann / Rainer Richter

Die Planungen für die Sanierung des Bühlertanner Ortskerns gehen in die nächste Phase. Dort sollen die zentrale Bushaltestelle und ein Ärztehaus gebaut werden. In seiner Sitzung befasste sich der Gemeinderat mit Bebauungsstudien des Architektur- und Städtebaubüros Bloss aus Stuttgart. Diese waren von der Gemeinde in Auftrag gegeben worden, um eine Grundlage für die Gestaltung des geplanten zentralen Bushaltestellenbereichs mit Ärztehaus im Ortskern zu haben.

Die vorgelegten Entwürfe des Architekturbüros vermitteln einen Überblick über Größe, Form und Standort eines möglichen Ärztehauses auf dem vorgesehenen Areal. Da sich bei der Gemeinde bereits verschiedene Interessenten gemeldet hatten, konnten in die Pläne bereits konkrete Raummaße und Flächenbedarfszahlen einfließen. So wurde für die Praxen ein Platzbedarf zwischen 130 bis 170 Quadratmeter zu Grunde gelegt.

Platz für bis zu vier Praxen

Die Entwürfe enthielten Vorschläge für die Unterbringung von drei bis vier Praxen im neuen Ärztehaus, wobei eine oder auch zwei Einheiten je Geschoss angedacht sind. Sie könnten beispielsweise von einem Hausarzt, Zahnarzt, Physiotherapeuten oder Logopäden belegt werden. Dabei wären auch Gemeinschaften möglich. Bei jeweils zwei Praxen je Geschoss gäbe es die Möglichkeit, ein zentrales Wartezimmer mit sanitären Anlagen einzurichten. Der Gemeinderat diskutierte die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösungen. Es komme ja zunächst nur darauf an, aufgrund der Entscheidung für eines der vorliegenden Modelle die planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen festzulegen. Davon hängt dann beispielsweise ab, welche Grundfläche für das Ärztehaus eingeplant werden kann, an welcher Stelle in dem Areal es stehen soll und wie viele Parkplätze angelegt werden können. Darüber hinaus wurde in allen Studien der Bau einer neuen barrierefreien Fußgängerbrücke als Anbindung zum Lohmühlenweg vorgeschlagen.

Zwei Varianten

Variante 1 sieht das Gebäude an der Pfarrstraße vor, Variante 2 parallel zur Bühler. Die Entscheidung machten sich die Räte nicht einfach. Es wurde lebhaft diskutiert. Das Ärztehaus sollte sich optimal in die Umgebung einfügen und bestehende Gebäude soweit wie möglich erhalten werden. Günther Walzhauer sprach sich dafür aus, großzügig für vier Praxen zu planen. Die Gemeinderäte Rolf Schwarz und Konrad Stöcker plädierten eher für eine dezente Bebauung mit zwei Geschossen. Auch eine Aufteilung des Ärztehauses in zwei Gebäude wurde diskutiert, aber wieder verworfen. Einig war man sich lediglich in der Frage der Dachform. Ein Flachdach wurde abgelehnt. Schließlich entschieden sich die Gemeinderäte mit acht Jastimmen bei drei Enthaltungen und einer Gegenstimme für die Variante 2. Demnach soll das Ärztehaus parallel zur Bühler gebaut und die unteren Pfarrstraße künftig gesperrt werden.