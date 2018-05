Heimbacher Hof Gebäude am Heimbacher Hof brennt ab: Kinder in Sicherheit

Gebäude am Heimbacher Hof brennt ab: Kinder in Sicherheit

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Innerhalb einer halben Stunde brennt die Scheune, in der Werkstätten der städtischen Freizeiteinrichtung unterbracht sind am Freitag komplett nieder.

Die beiden Kinder sind sicher daheim“, ruft ein Feuerwehrmann. Die Reste der langen Scheune im nördlichen Bereich des Heimbacher Hofs brennen gerade noch ab. Krachend fallen einige verkohlte Balken herab. Es stehen nur noch die rund eineinhalb Meter hohen Grundmauern.

Der zuständige Fachbereichsleiter Edgar Blinzinger umarmt spontan eine Feuerwehrfrau. Zwar wurden alle 40 Kinder sofort in Sicherheit gebracht. Dennoch kann ein herbeigeeilter Vater seine beiden Kinder vor Ort nicht antreffen. Dann kommt der erlösende Anruf: Die Kinder sind in der Zwischenzeit zu Hause angekommen.

54 Feuerwehrleute vor Ort

Die Feuerwehr löscht mit fünf Spritzen. Die Polizei sperrt die Straße ab. Rettungssanitäter stehen zur Sicherheit bereit, werden aber nicht benötigt. Kurz zuvor bevölkerten Kinder den Hof. Auf einer Bierbank steht ein Waffeleisen, der Teig daneben wird mit Löschwasser bespritzt. Eine Kiste mit Lebkuchenherzen vom Kinderfest wird durchweicht.

„Absolut übel. Ich habe noch nie gesehen, dass so etwas so schnell abbrennt“, berichtet Daniel Rieger (40), der auf dem Gelände der städtischen Freizeiteinrichtung für Kinder einen Spielplatz aus Holz errichtet. Mit dem Handy hat er um 15.14 Uhr ein Foto geschossen. Man sieht nur wenig Rauch. Das nächste Bild um 15.17 Uhr zeigt eine riesige Feuersäule, die aus dem Dachstuhl schlägt. Dabei handelt es sich um das langgezogene Gebäude, das besonders von der Stuttgarter Straße aus gut zu sehen ist. „Ich bin gleich rüber. Man hat schon die Hitze gespürt. Es wurde gerufen: ,Alle raus’. Die Kinder wurden schnell weggebracht. Die Feuerwehr war gleich vor Ort.“

Ein Kind befand sich laut Aussage eines Augenzeugen in dem Gebäude, in dem die Werkstätten untergebracht sind. Dort wird mit Holz, Metall und Leder gebastelt. Das Kind wurde schnell nach draußen gebracht. „Die Eltern wurden verständigt“, berichtet Michael Theimel vom Hof-Team. „Für uns ist das ein Drama.“ Die kompletten Werkzeuge, Spielgeräte und Materialien, die dort für die Freizeiten gelagert werden, wurden vernichtet.

Auch die zehnjährige Jule sah den Brand als eine der Ersten. Sie war gerade mit dem Bus auf dem Weg zum Hofaktionstag. „Als ich mit dem Bus ankam, habe ich Rauch gesehen und ein Foto davon an meine Mutter geschickt. Erst später habe ich gesehen, dass der Heimbacher Hof brennt. Dann habe ich Mama angerufen.“ Sie sagt: „Das ist total schade, ich will hier ja in den Pfingstferien sein. Ob das geht, weiß ich nicht.“ „Ich bin erschüttert“, sagt Peter Klink, Baubürgermeister und Erster Beigeordneter der Stadt vor Ort. „Das Wichtigste ist, dass niemand zu Schaden kam. Das Weitere müssen wir in den nächsten Tagen klären.“

Ab 16 Uhr kreist ein Polizeihubschrauber über dem Gelände, um die Arbeit am Boden zu unterstützen. Die Feuerwehr löscht bis zum Abend die letzten Flammen und Glutnester. „Schon bei der Alarmierung der Feuerwehr schossen die Flammen oben raus“, berichtet Stadtbrandmeister Peter Schneider. „Unsere Aufgabe bestand darin, ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude zu vermeiden“, berichtet er. Den insgesamt 54 Feuerwehrleuten aus den Wachen Ost und West gelingt das. Das trockene Holz des alten Gebäudes brennt sehr schnell.

Augenzeugen berichten übereinstimmend, dass das Feuer in der Mitte des Gebäudes im Dachstuhl ausgebrochen sei. Dort befand sich offensichtlich keine Person. Der Dachboden diente als Lager. Die Polizei teilt mit, dass nun die Brandursache ermittelt werden soll.

Der Spielplatzbauer Daniel Rieger kann es nicht fassen: „Nach einer halben Stunde war das Gebäude weg.“