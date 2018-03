Vortragsreihe Garten naturnah gestalten

Kirchberg / swp

„Wildbienen, Libellen, Rotschwänzchen und Meisen – viele Arten finden in einem naturnahen Garten einen passenden Platz und Nahrung“, schreibt der Kirchberger Nabu-Vorsitzende Ulrich Hartlieb in einer Pressemitteilung. Einen Garten naturnah zu gestalten, sei gar nicht so schwer und müsse auch nicht auf einmal umgesetzt werden. Der Ortsverein des Naturschutzbundes läutet nun. trotz des erneuten Wintereinbruchs, in die neue Gartensaison ein. Geplant sind zwischen April und Oktober sechs Gartenveranstaltungen.

Den Auftakt der Garten-Vortragsreihe macht Gartenarchitekt Roland Roll am Dienstag, 10. April, 20 Uhr, im Landhotel Kirchberg zum Thema „Wie plane ich meine Gartenanlage?“. Am Dienstag, 8. Mai, 20 Uhr, spricht dann Landschaftsgärtnermeister Hermann Stapf im Landhotel zum Thema „Wie gestalte ich meinen Vorgarten?“ Weitere Termine sind im Juni, Juli, September und Oktober.

„Wer sich jedes Jahr ein kleines Projekt vornimmt, unterstützt die Natur langfristig und nachhaltig“, ermutigt der Naturschutzbund die Gartenbesitzer. Die Referenten vom Fach wüssten sehr wohl, dass nicht jeder Zeit für einen vielfältigen Naturgarten aufbringen kann. Sie hielten deshalb auch Tipps bereit, wie mit wenig Pflegeaufwand trockenresistente Pflanzen Bienen, Schmetterlingen und Vögeln Nahrung bieten können, heißt es in der Ankündigung weiter.

Info Einen Programmflyer gibt es online auf www.nabu-kreis-sha.de/kirchberg