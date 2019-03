Fasching Garden, Sketche und Guggen

Rainer Richter

Man hatte sich versammelt, um die besten Fußtruppen und Wagen des Faschingsumzugs zu prämieren. „Seid ihr gespannt auf eure Platzierung?“, tönte es zu Beginn von der Bühne. „Bevor es so weit ist, machen wir unser traditionelles Programm.“ Und unter begeistertem Klatschen marschiert die bunt kostümierte Kapelle ein. Ann-

Christin Kohnle moderiert die folgenden zweieinhalb Stunden, die von den Garden, Sketchen und Tanzeinlagen des Duos „Odi und Hirschi“ geprägt sind und wie im Fluge vergehen.

Zugabe mit Verve

Die Tanzgarde Saphir in ihren blau-weißen Kostümen, trainiert von Sara Eisebraun und Lena Braun, präsentiert sich leichtfüßig und elegant. Sogar der Spagat gelingt und wird mit Zwischenapplaus gewürdigt. Trotz rasanten Tempos kommen die Gardemädchen nicht wirklich außer Atem. Auch die gewünschten Zugaben absolvieren sie mit Verve. Ein erster Höhepunkt ist der Aufmarsch der Hinterwäldler Feuerwehrkapelle. Gekonnt reimen sie sich durch das Bühlerzeller Alltagsleben. Für alle, die ihre englische Vorstellung nicht verstehen, übersetzt Bernd Funk unter Lachen des Publikums zwar simultan, aber auch ziemlich freihändig.

Die Texte von Erwin Funk greifen gekonnt Politisches auf. So etwa die Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit von dem Thomas aus Zell und dem Michael aus Tann. Aus Bühlerzeller Sicht genial: „Wir legen zusammen die Kass, so sparen wir ziemlich krass.“ Es sei aber noch nicht alles geklärt. Zwar: „Das Geld kommt nach Zell, der Bauhof nach Tann.“ Aber wo macht der Bauhof seine Vesperpause, in Zell oder in Tann?

Die Bühlerzeller Funken in Schwarzgrün, trainiert von Miriam und Nina Schmid, leiten über zum Showtanz „Vier Jahreszeiten“, ein Tanzvergnügen, das durch das meteorologische Jahr führt. Mächtig auf den Putz hauen die vielen „Rosenberger Schellaschüttler“. Sie sind zum ersten Mal dabei und bedanken sich auch für die Einladung. Ausdauernd haben sie zur großen Freude des Publikums die Mühleck-­Halle akustisch im Griff. Guggamusik ist unübertroffen, wenn es um überbordende Begeisterung geht.

Danach flimmert es weiß-rot über die Bühne. Die Garde Rubin, trainiert von Carina Engel, hat ihren vielversprechenden Auftritt. Auch um den Nachwuchs müsse man sich keine Sorgen machen, stellt Bernd Funk bei seinem Resümee am Ende der Veranstaltung fest. Der Sketch „Der Alltag eines Opas“ von Lukas Pfitzer und seinen fünf Freunden beweist das.

Der Showtanz „Im Spielwarenladen“, eingeübt mit der Tanztruppe von Maria Theresia Trittner und Heike Dambacher, macht etwas nachdenklich. Er thematisiert in bunten Bildern die Veränderung, die sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Früher wurde mit Karten und Würfeln gespielt, heute mit dem Smartphone.

Josef Kohnle: „Bester Umzug“

Der Höhepunkt des Abends ist die Prämierung. Josef Kohnle bedankt sich bei allen Akteuren. „Es war der beste Faschingsumzug, den die Gemeinde je veranstaltet hat“, findet er. Die Organisation war perfekt, und das Alkoholverbot hat sich trotz einiger Irritationen im Vorfeld bestens bewährt.

Maximal 495 Punkte konnten die elf Preisrichter pro Fußgruppe oder Wagen vergeben. Jeweils neun waren nominiert. Die Gruppe Himmelsstürmer gewann mit ihrem Auftritt „Ciao Bella“ – in ihren auffallenden Motorroller-Kostümen – mit 435 Punkten den ersten Platz, gefolgt von der Gruppe Gsucht und Gfunda mit dem Thema „Pop Art“ und 428 Punkten.

Unter den Wagen führten die Sportfreunde Bühlerzell als „Kunterbunter Rummelplatz“ mit der Traumpunktzahl 492 von möglichen 495. Dicht gefolgt von der Gruppe Stammtisch Rudel und ihrem Thema „Afrika“. Sie erreichten ebenfalls spektakuläre 487 Punkte. Eine sehr erfolgreiche Kampagne in Bühlerzell, die in Jubel und Trubel und allgemeiner Verbrüderung angemessen gefeiert wurde.