Naturerleben Ganz anders als in der Großstadt

© Foto: Die Erlebnisherberge in Kirchberg liegt auf der Höhe an der Gaggstatter Straße 35. Dort kann man auf einer Wiese auch Fußball spielen.

Die Erlebnisherberge in Kirchberg liegt auf der Höhe an der Gaggstatter Straße 35. Dort kann man auf einer Wiese auch Fußball spielen. © Foto: Die Erlebnisherberge in Kirchberg liegt auf der Höhe an der Gaggstatter Straße 35. Dort kann man auf einer Wiese auch Fußball spielen.

Nina Piorr

Die Aussicht kann man nicht anders als traumhaft bezeichnen: Direkt durch die großen Fenster im Speisesaal erblickt man das pittoreske Kirchberger Schloss, das sich an den gegenüberliegenden Hügel schmiegt. „Die Lage ist toll“, stimmt Herbergsleiterin Ursula Klink zu. Die zweistöckige Erlebnisherberge befindet sich am Ortsrand von Kirchberg in Richtung Gaggstatt, am Ende einer schmalen, von Bäumen umsäumten Straße.

Ehemalige Jugendherberge

Seit dem 1. Januar 2007 betreibt die Hauswirtschaftsmeisterin die Erlebnisherberge, die sie von der Stadt Kirchberg gepachtet hat. 1955 wurde das Haus als Jugendherberge eingeweiht, bevor die Stadt es vom Herbergswerk erworben und seit Anfang 2005 als „Anschlusshaus“ weitergeführt hat. „Der jetzige Name ‚Erlebnisherberge‘ soll noch an die einstige Nutzung des Hauses als Jugendherberge erinnern“, erklärt Ursula Klink. Zugleich verweist die Namensgebung auf einen erlebnispädagogischen Ansatz: In Zusammenarbeit mit geschulten Kooperationspartnern hilft die Kirchbergerin, etwa Schullandheimaufenthalte mit erlebnispä­dagogischen Elementen zu organisieren.

Günstige Lage in der Mitte

Hoch im Rennen stehen eine nächtliche Fledermaus-Stadtführung durch Kirchberg oder ein Besuch des Hochseilgartens in Langenburg. „Wir liegen schön in der Mitte“, sagt Klink, „alles ist etwa 30 Kilometer entfernt.“ So die mittelalterlichen Städte Rothenburg ob der Tauber oder Schwäbisch Hall. Agrarwissenschaftliche oder geologische Studentengruppen etwa von der Universität Tübingen interessieren sich darüber hinaus für bäuerliche Höfe in der Region oder auch geologische Formationen.

Dabei sorgen Ursula Klink und ihr neunköpfiges Team dafür, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen: „Wir schauen, dass alles rund ums leibliche Wohl passt.“ Einen Großteil von Klinks mitunter zwölfstündigem Arbeitstag nimmt die Essensplanung und -zubereitung in Anspruch. Kein Wunder, da sie nebenher auch noch einen Cateringservice für die August-Ludwig-Schlözer-­Schule sowie zwei Kirchberger Kindergärten betreibt.

Dabei geht sie auch auf die jeweiligen Ernährungswünsche ihrer Herbergsbesucher ein: „Wir sind sehr flexibel, was Essensgeschichten angeht. Nach Wunsch kochen wir auch bio oder vegan“, erläutert Klink. Sogar eine vegane Hochzeit habe sie schon ausgerichtet. Während der Hochsaison vor den Sommerferien herrscht oftmals viel Betrieb in der Erlebnisherberge. „Dann ist es recht anstrengend“, gesteht die Hauswirtschaftsmeisterin.

Wenig freie Zeit

Häufig gebe es zwischen den Gruppen einen fliegenden Wechsel, sodass Klink keine Zeit findet, sich ein freies Wochenende zu gönnen. Ursprünglich hatte sie gar nicht geplant, sich selbstständig zu machen. „Der damalige Bürgermeister hat mich für die Herberge angefragt, da sie jemanden gebraucht haben“, erklärt Klink. Doch den Schritt in die Selbstständigkeit hat sie nicht ­bereut. Ihre Arbeit gefällt ihr: „Sonst würde ich sie nicht tun“, schmunzelt sie. Insbesondere die Abwechslung sowie der Umgang mit Menschen begeistern sie. „Es gibt immer viele nette Gespräche“, freut sich die Kirchbergerin.

Petra Reitzle-Fiedler, die Klinks Mitarbeiterteam seit 2014 bereichert, stimmt ihrer Chefin zu: „Die Atmosphäre hier im Haus ist toll.“ Noch dazu, weil das ganze Team so hilfsbereit, freundlich und flexibel sei.

Und so kommen auch die Gäste immer wieder gern in die Erlebnisherberge, teilweise sogar aus Brasilien und Amerika, hauptsächlich jedoch aus Bayern und Baden-Württemberg. „Schulklassen reisen häufig aus den Ballungsräumen Würzburg und Stuttgart zu uns“, konstatiert Ursula Klink. Die Naturnähe wäre für die Kinder oftmals neu. So sagten ihr einige, es sei „gruselig still hier“. „In der Tat hört man andere Geräusche als in der Stadt: Vögel, Wind, knarzende Bäume“, so Klink. Zudem ist es in der Nacht auch wirklich dunkel. „Das ist für junge Menschen eine interessante Erfahrung, ganz anders als in der Großstadt.“