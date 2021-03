Corona Hotspots Schrozberg und Blaufelden So lief es im Testbus Schrozberg

Der, der seit kurzem im Landkreis Schwäbisch Hall unterwegs ist und kostenlose Schnelltests anbietet, ist am heutigen Donnerstag wieder auf der Straße. Wie das Landratsamt mitteilt, testet das Team der Health Laboratories GmbH aus Kiel vor den Schulen in, fährt anschließend zum Schulzentrum inund danach zu zwei Schulen in. Abends steht der Bus von 17.30 Uhr bis 19 Uhr auf dem Volksfestplatz in Crailsheim - Bürger können sich gratis testen lassen.