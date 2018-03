Freilandmuseum Gäste werden selber aktiv

Wackershofen / swp

Bei der „Osterwerkstatt“ im Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen können die Besucher am Sonntag, 25. März, von 11 bis 16 Uhr einem schönen alten Brauch folgen und ihre Osterdekoration selber herstellen und gestalten. An über 20 Stationen kann zugesehen werden, wie „Österliches“ entsteht. An einigen Stationen dürfen die Gäste selbst aktiv werden. Zum Beispiel werden Ostereier mit Naturfarben gefärbt. Beim Filzen, bei Wachs- und Holzarbeiten darf mitgemacht werden. Es wird gezeigt, wie Eier bemalt, geritzt oder auf eine andere Art und Weise verziert werden können. Ebenso entsteht „Österliches“ aus Holz, Ton, Glas, Stoff und Heu. Auch traditionelle Zuckerhasen werden vor Ort gegossen.

Zur Stärkung ist die Besenwirtschaft im Weinbauerndorf geöffnet. Sie lädt zum Verkosten regionaler Weine und zu rustikalem Vesper ein. Es gibt frisch gebackenen Blooz, und der Museumsgasthof erwartet die Gäste mit regionalen Spezialitäten aus biologischer Landwirtschaft.