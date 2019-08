Mit einer unnötigen 1:2-Niederlage müssen die Sportfreunde Hall die Heimreise aus Schornbach antreten.

Die Sportfreunde kontrollierten die Landesliga-Begegnung gegen auf Konter lauernde Gastgeber weitgehend. Schon nach zwei Minuten die erste gute Möglichkeit für die Haller, aber ein Schornbacher Abwehrbein lenkte vor Selcuk Vural den Ball gerade noch zur Ecke ab.

Im Anschluss wäre beinahe die Taktik des TSV aufgegangen. Nach einem Missverständnis in der Sportfreunde-Defensive vergab Arda Cerikaya die gute Möglichkeit. Es sollte die einzige für den Gastgeber in den ersten 45 Minuten bleiben. Auf der Gegenseite scheiterten die Gäste mehrmals am starken Schornbacher Torhüter Carl-Andres Zimmermann. In der 13. Minute verhinderte er bei einem Freistoß von Ali Gökdemir den Haller Führungstreffer, ebenso nach 34 Minuten bei einem Freistoß von Philipp Minder. Endstation war wieder der Schornbacher Torhüter in der 38. Minute, als Selcuk Vural zum Abschluss kam.

In der zweiten Halbzeit, überraschte es umso mehr, dass die Partie für die Haller derart in die Hose ging. Dabei hatten die Gastgeber mit einer Standardsituation Erfolg. Nach einem unnötigen Freistoß nach Foulspiel (man wollte die Situation spielerisch klären anstatt auch mal die rustikale Spielweise einzusetzten) war es Gioacchino Colletti, der in der 52. Minute das 1:0 erzielte. Dabei profitierte der „alte Fuchs“ von einer nicht vorhandenen Zuordnung in der Sportfreunde-Abwehr und kam so völlig frei zum Kopfball. Danach konnten die Gastgeber die Verunsicherung der Haller nicht nutzen. Zweimal scheiterten sie dabei an Keeper Yannic Weiss (54. und 57. Minute).

Das Spiel wieder selbst in die Hand zu nehmen, verpasste Hall in der 63. Minute. Nach Foul an Philipp Minder gab es Elfmeter. Der ansonsten sichere Schütze Volkan Demir scheiterte aber an Keeper Zimmermann. Nur zwei Minuten später ein langer Ball der Schornbacher über die Haller Abwehr und der eingewechselte Patryk Ferraro hatte keine Mühe, ungedeckt das 2:0 zu erzielen.

Dennoch hätte die Partie noch mal kippen können. Mit der Einwechslung von Angelo Tulino kam nochmals frischer Schwung ins Spiel. In der 86. Minute erzielte Volkan Demir nach Vorlage von Günter Schmidt den 2:1-Anschlusstreffer. Doch der Ausgleich blieb den Sportfreunden trotz heftigem Anrennen und vier Minuten Nachspielzeit verwehrt.

„In der ersten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft und hätten in Führung gehen müssen. Nach der Pause haben wir uns durch eine Standardsituationen überrumpeln lassen. Das darf uns nicht passieren. Dazu kommen noch die vielen vergebenen Torchancen”, analysierte Sportfreunde-Coach Thorsten Schift sichtlich enttäuscht.

