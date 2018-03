Kommunikation Fünf Regeln für ein gutes Gespräch

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

An langen Tischen und auf mehr als 150 Plätzen finden an diesem Samstagmorgen in der Kantine der Bausparkasse Begegnungen statt. Frauen, die sich kennen oder sich gerade erst kennen lernen, sprechen gemeinsam. Worüber sie wohl reden und wie die Qualität ihrer Gespräche ist? Sich darüber Gedanken zu machen, lernen sie im Vortrag von Claudia Mader, der nach dem einstündigen Frühstück folgt.

Eine 82-Jährige Frau spricht an diesem Tag bei Kaffee und Obstsalat ihre Nachbarinnen an. Schnell geht das Gespräch in die Tiefe. Sie erzählt von den Orten, an denen sie gelebt hat, von ihrer Ehe mit einem Kapitän und von seiner Untreue. Es schließt sich eine Diskussion über die Ehe an.

Mut zur Lücke

Die 82-Jährige hat gute Chance auf eine „Perlen-Begegnung“ zu kommen. Denn die sind es, laut Referentin und einer Umfrage, die zu einem gelungenen Tag gehören. Eine gute Begegnung, zu der ein ebensolches Gespräch gehört, könne zur Perle werden, wenn fünf Spielregeln beachtet werden. Die erste ist: Mut zur Ehrlichkeit. Bloß nicht immer einen guten Schein wahren wollen. Weg mit dem Anspruch, sich immer gut präsentieren zu müssen.

Zweite Bedingung: Mut zur Lücke. Weil Menschen nur schwer Stille aushalten können, gebe es keine Pausen. Wir setzen uns unter Druck, so Mader, immer gleich etwas Brillantes beitragen zu müssen. Dabei kommt oft das Zuhören zu kurz, weil man schon daran denkt, was man für eine passende Antwort geben kann. Mader empfiehlt: Einfach mal sieben Sekunden abwarten, bis man reagiert. „Eins, zwei, drei, vier,...“, zählt die Psychotherapeutin mit den Fingern.

Voraussetzung für eine gute Begegnung sei außerdem Interesse am anderen, so die Referentin. Der schlimmste Satz sei: „Ich weiß genau, wie du dich fühlst.“ Jeder Mensch ist anders und könne das nicht wissen. Es zeige nur, dass man gar nicht beim anderen ist, sondern nur bei sich.

Gefühle nennen

Als Claudia Mader den nächsten Punkt anspricht, meint eine Zuhörerin: „Ich hätte gerne meinen Mann hergeschickt.“ Denn es geht um Gefühle. Die gehören zu einer gelungenen Begegnung, damit sie nicht oberflächlich bleibt. Das gelte sowohl für Freundschaften als auch für die Ehe. An dieser Stelle bekommen die Frauen eine Hausaufgabe mit: Sie sollen alle Gefühle aufschreiben, die ihnen einfallen. Erfahrungsgemäß seien das erstaunlich wenige. Und sie sollen nie mit „Ich habe das Gefühl, dass …“ einen Satz beginnen. Der sei eine Mogelpackung und enthalte letztlich nie ein Gefühl.

Kein Tauziehen

Nächste Bedingung, die gleich in eine Übung führt: Offene Fragen stellen. Das sind solche, die nicht nur mit ja oder nein beantwortet werden können. Das dürfen die Frauen drei Minuten lang mit ihrem Gegenüber ausprobieren. „Wir waren doch schon ganz gut darin“, befinden die Frauen um die 82-Jährige. „Offen und ehrlich sein, das musste ich aber erst lernen“, gibt die Seniorin zu. Früher sei sie schüchtern gewesen.

Bevor die Frauen ihre Begegnung weiter vertiefen können, holt die Referentin sie zurück. Zwei schlechte Muster in der Kommunikation müsse sie noch erwähnen. Das eine sei ein Tauziehen im Gespräch, in dem beide Parteien nur auf ihre Gesprächsanteile pochen, nicht zuhören, sondern nur die Lücke abwarten, um selbst wieder das Wort zu ergreifen. Frauen nicken im Publikum. Das kennen sie. Schlecht sei eine Unterhaltung auch dann, wenn man den anderen nicht zu Wort kommen lässt. All diese Umgangsregeln gebe es auch in der Begegnung mit Gott zu überdenken, damit auch diese eine Perle werde.

Esther Würth, Mitorganisatorin im Haller Frauenfrühstücksteam, erwähnt bei ihrer Einführung ein Experiment: In Berlin ließ man fremde Menschen sich eine Minute lang schweigend in die Augen gucken. Nach anfänglichen Unbehagen folgten rührende Szenen, Umarmungen und sogar Tränen – ganz seltene Perlen der Begegnung.