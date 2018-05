Migration Fünf Integrationsmanager kümmern sich um Flüchtlinge

Flüchtlingsbeauftragte auf der Flucht

Ein Personalwechsel ist zu beobachten. Unter den neuen Awo-Integrationsmanagern ist Diana Pankau, die ein­einhalb Jahre lang Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte der Stadt Hall war. Sie sieht ihren Schwerpunkt in der Beratung und Begleitung von Geflüchteten. „Sie wollte daher näher an die Menschen heran mit ihrer Arbeit“, berichtet ihr ehemaliger Vorgesetzter, Fachbereichsleiter Edgar Blinzinger. Pankau bestätigt diese Aussagen in einer Anfrage per E-Mail. Die Stadt Schwäbisch Hall sucht daher einen neuen Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten. Noch bis 14. Mai kann man sich auf die 70-Prozent-Stelle, die vor allem koordinierende Aufgaben beinhaltet, bewerben.

Gut ein Jahr war Marina Köhler Flüchtlingsbeauftragte des Landkreises Hall. Sie wechselte kürzlich als Fachbereichsleiterin ins Bürgeramt der Gemeindeverwaltung Rosengarten, da sie schon immer eine Führungsposition anstrebte. Seit 1. April gibt es einen neuen Flüchtlingsbeauftragten im Landratsamt: Es ist der Sozialpädagoge Andreas Borchers (38) aus Kirchberg.

Die Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Crailsheim ist kürzlich gegangen: Sandra Göke vermisste eine Zusammenarbeit und den Austausch in den Behörden und sah ihre Bemühungen nicht in Entscheidungen des Gemeinderats berücksichtigt. Auf der Homepage der Stadt stößt man bei ihrer Stelle auf die Abkürzung „N.N.“, was „noch nicht bekannt“ bedeutet. Ein neuer Integrationsmanager wurde aber eingestellt.