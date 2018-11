Bilanz Fünf Integrationsmanager beraten 537 Flüchtlinge

Hall / Tobias Würth

Die vier Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft loben das Angebot der Arbeiterwohlfahrt. Sie wollen das Programm des Landes weiterführen.

Wir sind in Deutschland strukturell so gut aufgestellt, dass die nächste Million Flüchtlinge kommen könnte“, gibt sich Bürgermeister Jürgen König aus Rosengarten selbstbewusst. Während im Herbst 2015 einige Behörden mit der großen Flüchtlingszuwanderung überfordert waren, sei heute alles bestens geregelt. Das zumindest vermitteln vorgestern die vier Bürgermeister der Gemeinden aus der Verwaltungsgemeinschaft.

Awo beauftragt

Sie haben sich zusammengetan, um bei einem Landesprogramm mitzumachen. Der Pakt für Integration sieht vor, dass die Landesregierung sogenannte Integrationsmanager vor Ort bezahlt (siehe Info). Nach dem Prinzip „Fördern und Fordern“ werden seit April mit den erwachsenen Migranten Integrationspläne aufgestellt. Die sollen eine gewisse Verbindlichkeit herstellen. Sanktionsmöglichkeiten sieht das Gesetz allerdings nicht vor.

„Es geht darum, den Menschen ein freiwilliges Angebot zu machen“, sagt der Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Werner Hepp. Sprachkurse würden vermittelt, Angebote für die Integration in den Arbeitsmarkt gemacht. Seit 1970 sei die Arbeiterwohlfahrt in dem Bereich Migration aktiv, habe die damaligen Gastarbeiter begleitet.

Hepp hat einen kleinen Kritikpunkt am Landesprogramm. Der Umfang wurde per Stichtag ermessen. In der Realität stellte sich heraus, dass die Zielgruppe nicht aus 289, sondern aus aktuell 537 Menschen bestehe. Gemeint sind seit 2014 Geflüchtete, die in einer Anschlussunterbringung leben. Ein Sozialarbeiter habe neun Stunden pro Person und Jahr Zeit, um den Klienten zu betreuen. Hepp: „Wir haben ein tolles Team, das gut vernetzt ist und nicht bei null anfangen musste.“

Gerda Rößler von der Awo leitet es. „Wir kooperieren sehr gut mit den Ehrenamtlichen“, berichtet sie. Rund ein Drittel der Menschen in den Anschlussunterbringungen seien Syrer, gefolgt von Afghanen. Mit bereits 94 Prozent der Erwachsenen sei ein Integrationsplan vereinbart worden. Es gehe um Hilfe zur Selbsthilfe. „Die Klienten sind motiviert und interessiert“, berichtet Rößler. So gut wie keiner verweigere das Angebot komplett. In Einzelfällen sei es etwas mühsam, die vielen Formulare an den Flüchtling zu bringen, damit er auch die europäische Datenschutzrichtlinie korrekt ausfüllt.

Programm fortsetzen

„Die ersten Rückkopplungen fielen gut aus“, berichtet der Schwäbisch Haller Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim. „Es war eine gute Entscheidung, die Awo damit zu beauftragen.“ Auch die Schulen und Kindergärten würden bei der Integration hervorragende Arbeit leisten. „Mit unserem Integrationsmanager läuft das super“, sagt Jürgen König, Bürgermeister von Rosengarten. „Wir sind beispielgebend“, sagt Wolfgang Binnig, Bürgermeister von Michelfeld. „Wir dürfen nicht nur die drei Jahre des Programms im Fokus haben. Der Konsens ist da, dass es danach weitergehen muss und wir das dauerhaft machen müssen.“

„Gäbe es den Integrationsmanager nicht, müssten wir ihn erfinden“, sagt Werner Dörr, Bürgermeister von Michelbach/Bilz. „Wir haben bald einen irakischen Feuerwehrmann.“ Der Integrationsmanager habe dem Flüchtling dies vermittelt.