Michelfeld Führung der Feuerwehr im Amt bestätigt

Michelfeld / pm

Die Michelfelder Gemeinderäte haben die Abstimmung der aktiven Feuerwehrmannschaft nach der Hauptversammlung abgesegnet.

Turnusmäßig stand bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Michelfeld die Neuwahl des Kommandanten und seiner Stellvertreter auf fünf Jahre an. Christoph Knirsch wurde einstimmig zum Kommandanten, Thomas Braun und Matthias Hägele mit großer Mehrheit als seine Stellvertreter wiedergewählt. Der Gemeinderat hat dieser Wahl, an der nur die aktiven ehrenamtlichen Feuerwehrleute teilnehmen dürfen, zugestimmt. Die Bestellung erfolgte nun durch Bürgermeister Wolfgang Binnig in der Gemeinderatssitzung.