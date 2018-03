Amtsgericht Frühmorgens vor Passantin entblößt

Schwäbisch Hall / Eleonore Heydel

Das Haller Amtsgericht hat einen 28-jährigen Kreisbewohner wegen exhibitionistischer Handlungen verurteilt. Der Mann hatte sich im Januar des Jahres an drei Tagen morgens im Dunklen vor einer Frau entblößt. Die heute 31-jährige Arbeiterin stand jeweils allein an einer bestimmten Bushaltestelle in Hessental und wartete auf einen Linienbus.

Der Mann gab zu, sich in der Sulzdorfer Straße der Passantin gezielt genähert und sich exhibitionistisch gezeigt zu haben. Die verängstigte Frau, die in einem gemeinnützigen Unternehmen für Menschen mit Einschränkungen arbeitet, hatte sich nach dem zweiten Vorfall weinend zunächst einer Arbeitskollegin und dann ihrem Arbeitgeber anvertraut. Der Arbeitgeber benachrichtigte die Polizei. Einen Tag später wurde der Sexualtäter von zwei Polizeibeamten morgens an der Bushaltestelle auf frischer Tat gestellt.

Der Angeklagte, der verheiratet ist und Kinder hat, konnte sein sexuelles Handeln vor Gericht nicht erklären. Auf dem Rückweg von seiner Arbeitsstelle habe er die Frau an der Bushaltestelle gesehen und angehalten. Seine Entblößung habe ihn erregt. Die betroffene Frau hat die Vorfälle bis heute nicht verarbeitet. Sie habe immer noch Angst, sagte die Zeugin.