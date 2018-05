Musik Fronroter Frühlingsfest gut besucht

Bühlertann / Oliver Färber

Der Musikverein Adelmannsfelden spielt am späten Sonntagvormittag auf der Bühne in Fronrot. Zum ersten Mal sorgt die Gruppe für Stimmung beim Frühlingsfest von Gesang- und Musikverein – und findet gleich Fans. Beim Frühschoppen ist das Zelt schon halb voll. „Aber warten Sie mal. Die kommen gleich alle“, weiß Reinhold Kurz, Vorsitzender des Musikvereins. Er soll Recht behalten: Wenig später, zum Mittagessen, ist es schwer, einen Platz zu bekommen.

Dass der Familientag am Sonntag gut ankommt, gehört in Fronrot zur Tradition. „Auch am Freitagabend zur Bierprobe war das Zelt voll“, berichtet Kurz und zeigt sich darüber sehr zufrieden. Allerdings bietet die Rocknacht Grund zur Beschwerde. „Der Samstag war nicht so überragend“, so der Vorsitzende.

Auf die Band Die Vagabunden lässt er nichts kommen: „Die haben gut gespielt.“ Sonst seien zu den Dorfrockern rund 1000 Besucher gekommen. Die Gruppe hatte aber einen Fernsehauftritt und musste absagen. Dafür zieht der Sonntag umso mehr – nicht nur zum Mittagessen oder dank dem selbst gebackenen Kuchen. „Heute Abend kommen sicher noch mal 500 Leute“, so Kurz. Er hat selbst Hand angelegt, unter anderem dafür 200 Portionen Tellersülze hergestellt. Und damit die Gäste bewirtet sind, packen alle Fronroter an.