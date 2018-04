Versammlung Frohsinn freut sich über drei neue Sänger

Rosenberg / swp

Der Gesangverein Frohsinn Hummelsweiler freut sich über drei neue Sänger. Zwei Frauenstimmen (Sopran und Alt) sowie ein Mann (Bass) sollen das Klangbild weiter verbessern. Der Chorleiter wünscht noch weitere Sängerinnen und Sänger, damit der Chorklang noch besser wird.

Die Jahreshauptversammlung verlief sehr harmonisch, schreibt der Verein in seinem Pressebericht. Zur Erinnerung der verstorbenen Mitglieder Fritz Blank, Rainer Heinkelein und Uwe Luckmann wurde „Selig seid Ihr“ gesungen. Vorsitzender Alfred Förstner stieg nach den Regularien gleich in die Tagesordnung ein. Er gab einen kurzen Rückblick über das vergangene Vereinsjahr. Außer den gesanglichen wurden auch kulturelle und sportliche Termine absolviert. Der Frohsinn hatte 42 Chorproben und 13 Auftritte. Die Highlights waren das Waldfest, das Adventssingen und der Vereinsabend.

Förstners besonderer Dank ging an die Maibaumfreunde Hummelsweiler für die gute Zusammenarbeit bei der Maihocketse, an alle Helfer sowie an die Sänger. Ohne diese gute Zusammenarbeit wären viele Aktionen nicht möglich gewesen. Er würdigte auch die Arbeit des gesamten Vorstandes. Kassierer Theo Humpfer gab einen kurzen Überblick über die Vereinskasse sowie die Mitgliederzahlen. Finanziell steht der Verein auf guten Füßen. Die Mitgliederzahl beläuft sich auf 114. Davon sind 31 aktive Mitglieder, 80 fördernde Mitglieder und drei Ehrenmitglieder.

Schriftführerin Bettina Belschner berichtete, dass sich aus den Reihen des Chors eine Gruppe von Volleyballspielern gebildet hat, die an verschiedenen Turnieren teilnehmen. Aktive Sänger wurden für ihre Treue zum Verein geehrt. Hilde Craja-Lungauer, Anneliese Ziegler und Philipp Förstner erhielten für 20 Jahre aktives Singen die Vereinsnadel in Silber. Die fördernden Mitglieder Walter Lober erhielten für 30 Jahre Mitgliedschaft und Karl Schöppler für 40 Jahre Mitglied­schaft ein Zinnstamperl mit Gravur. Für 60 Jahre fördernde Mitgliedschaft bekamen Fritz Barthelmeß und Reinhold Herrmann ein Weinpräsent sowie einen Gutschein.

Die fleißigsten Sänger wurden belohnt. Für die 13 Geehrten geht es am 1. Juni zu den Sommerfestspielen nach Dinkelsbühl. Dort wird die 70er-Kult-Schlagerrevue „Und es war Sommer“ aufgeführt. Nach den Schlussliedern „Fröhlich klingen unsre Lieder“, „Diese flotte Melodie“ und „Das Leben kann so schön sein“ ließ man das abgelaufene Jahr mit einer Bilder-und Videoshow Revue passieren.