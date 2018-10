Kinderbuch Friedel und der furchterregende Fremdling

Next

Schwäbisch Hall / Claudia Linz

Zwei typische Hohenloher treffen im Kinderbuch von Andrea Deininger und Matthias Slunitschek aufeinander: ein Schwäbisch-Hällisches Landschweinchen und ein Apfelblooz. Am 20. Oktober ist das gemeinsame Erstlingswerk der Illustratorin aus Braunsbach-Winterberg und des Autors aus Schwäbisch Hall-Steinbach im Haller Verlag Molino erschienen.

Hauptfigur und Titel des Buches ist Friedel, das Schwäbisch-Hällische Landschweinchen. Zusammen mit anderen Tieren und Marie lebt es auf einem Bauernhof. Eines Tages ruft das Mädchen „Heute bloozelt’s!“ und gerät ins Schwärmen: „Nichts schmeckt so gaumenfein, nicht einmal der prächtigste Schokokuchen.“ Sofort setzt sich Friedel in seinen schwarzen Kopf herauszufinden, was „bloozeln“ bedeutet. Er fragt Henne, Pferd, Kuh und Katze und stößt auf einen furchterregenden Fremdling. Der wird größer, je länger die Tiere ihn anstarren.

Schon lange hat der Malerin und Illustratorin ein Buch über ein Landschwein im Kopf herumgespukt. „Doch der richtige Dreh für die Geschichte fehlte noch“, erzählt die 61-Jährige. Im Winter 2016/17 lernt sie Slunitschek kennen, damals freier Journalist. Schnell lässt sich der heute 33-Jährige von der Idee begeistern. Zusammen machen sie ein fast ganz anderes Buch mit neuem Text und neuen Bildern. Auch um die Vertriebsstruktur im Kreis Hall hat sich das Duo selbst gekümmert.

„Mit meinen Bildern in Kreidetechnik wollte ich eine Idylle darstellen, die nicht kitschig ist“, berichtet Deininger von ihrem Anspruch. Sie hat für Reime plädiert, denn „Kinder lieben das“, weiß die Mutter und Großmutter. Slunitschek fand, dass ein „Doof-Gedicht“ und etwas zum Gruseln vorkommen müsse. Um zu wissen, ob die Texte funktionieren, hat er seinen und den Nachbarkindern Passagen hin und wieder vorgelesen.

Weil das Buch Lust machen will, selbst zu backen, wird „Blooz, Blitz, Apfelschnitz“ auch ein Rezept mitgeliefert. Auch der zweite Band mit einem neuen Abenteuer ist schon geplant. Er soll im Herbst nächsten Jahres herauskommen.

Info „Friedel, das Schwäbisch-Hällische Landschweinchen“. Andrea Deininger, Matthias Slunitschek. Molino Verlag, Schwäbisch Hall 2018, 32 Seiten, gebunden. 15 Euro. Erhältlich im HT-Shop.