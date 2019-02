Versammlung Freunde und Mitglieder der Halle Bürgerstiftung treffen sich

Kerstin Vlcek

Bis morgen hat Markus Bauer noch Zeit, um seine Bachelorarbeit abzugeben. Trotzdem war er am Dienstag bei der Jahresversammlung der Freunde und Förderer der Haller Bürgerstiftung. Rund 80 Zuhörer haben sich im Hällisch-­­Fränkischen Museum versammelt, um ihm und den anderen Rednern zuzuhören. „Die Arbeit habe ich davor fertig gemacht, um dabei sein zu können“, erzählt Bauer, der am Campus Hall Management und Unternehmensrechnung studiert.

Die Bürgerstiftung hat ihn eingeladen, weil er einer der Studenten ist, die von der Stiftung mit einem Stipendium unterstützt werden. Erfahren hat Bauer von dem Stipendium über eine Rundmail der Hochschule Heilbronn, zu der der Campus Hall gehört.

Der 25-Jährige kommt aus Gaildorf und hat vor seinem Studium am Campus als Außenhandelskaufmann im Rechnungswesen gearbeitet. Nun ist er im siebten und letzten Semester. Danach steht auf seiner Wunschliste, ein Masterstudium anzuhängen. „Ich würde gerne in die Wirtschaftsprüfung gehen.“ Er kann sich auch gut vorstellen, in der Region zu bleiben.

Einnahmen über Plan

Wie es bei Jahresversammlungen üblich ist, geht es auch um Zahlen. Vorgestellt werden diese kurz von Wim Buesink, Mitglied des Vorstands der Stiftung. Er vertritt in diesem Jahr den Vorsitzenden Thomas Preisendanz, da dieser erkrankt ist. Insgesamt stehe die Stiftung sehr gut da. Im Jahr 2018 hat diese 162 226 Euro eingenommen und 131 355 Euro ausgegeben. Die Einnahmen lagen über dem Plan von 135 000 Euro und die Ausgaben etwas über dem Plan von 126 300 Euro.

Eine große Spende in Höhe von 200 000 Euro ging auch ein. Und zwar an die Unterstiftung Horst Kleiner. Aus dieser wird auch der Horst-Kleiner-Preis bestritten, ein Förderpreis, der an den Fakultätsbesten des Campus Hall bei der Graduierungsfeier verliehen wird.

Beim Haller Adventskalender gibt es auch Neuerungen. Die Anzahl der gedruckten Exemplare wird von 5000 auf 6000 angehoben. „Innerhalb weniger Tage werden uns diese immer aus den Händen gerissen“, so Buesink.

„Unsere Stiftung ist erfolgreich“, lässt es sich Hannes-­Hinrich Heißmeyer, Vorsitzender des Kreises der Freunde und Förderer, am Ende nicht nehmen zu sagen. Und entlässt alle zum Büfett im Foyer des HFM.