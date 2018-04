Mainhardt Freunde des Gesangs kommen auf die Bühne

Mainhardt / Kurt Hinz

Das Frühlingskonzert des Liederkranz Mainhardt hat viele Besucher in die Waldhalle gelockt.

Eine mehr als gelungene Werbung für den Chorgesang war der Liederabend des Liederkranzes Mainhardt am Samstagabend. Gemeinsam mit den Gastchören, dem Gesangverein Talheim und dem Frauenchor Cantabile begeisterten die Sänger die Zuhörer in der gut besuchten Waldhalle mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm. Ein Programm, das quer durch die verschiedenen Musikrichtungen führte.

Mit dem Frühlingsgedicht „Er ist’s“ von Eduard Mörike eröffnete Lena Häfele den musikalischen Abend, bevor der Liederkranz Mainhardt mit klassischen Liedtexten das Publikum auf den beginnenden Frühling einstimmte. Unter der Leitung von Matthias Banasch hatten sich Sänger unter anderem mit Titeln wie „Nun will der Lenz uns grüßen“ oder „Der Mai, der lustige Mai“ auf den Abend vorbereitet.

Gemeinsam mit dem Neuen Chor des Liederkranzes ging es in Richtung Pop- und Schlagermusik. Mit Melodien zum Verlieben gewannen die beiden Chöre ebenso die Sympathie des Publikums wie mit dem Ohrenschmaus „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“. Der Neue Chor präsentierte sich mit Popmusik und bekam verdienten Applaus für die Songs „You raise me up“, „Something in the water“ und „Walking back to happiness“.

Genauso fetzig wurde es beim Auftritt des gemischten Chores aus Talheim. Unter der Leitung von Eduard Wacker, mit Titeln wie „Itsy bitsy teenie weenie“, „Those were the days“ und „Cert’nly Lord“, trugen sie zum gelungenen Konzertabend bei.

Das galt auch für den Auftritt von den „Popcorns“, ein Chor des Gesangvereins Talheim, bei dessen Auftritt die Zuhörer im Rhythmus mitklatschten – was bei Titeln wie „Oh happy day“, „It’s raining men“ und „Hit the road Jack” nur allzu verständlich schien. Ein weiterer besonderer Programmpunkt an diesem Abend war der Auftritt des Frauenchors Cantabile unter der Leitung von Asuka Santurri. Die Sängerinnen kommen aus dem gesamten Chorverband Kocher – und hatten für den Konzertabend Stücke wie „Barcarole“, „I remember“, „Viva la musica“ oder „From a distance“ im Gepäck. Der Chor wurde am Klavier von Domenico Santurri begleitet.

Natürlich durfte an so einem Konzertabend der Nachwuchs nicht fehlen. Der Kinderchor des Liederkranzes wird von der Vorsitzenden Gisela Dierolf geleitet. Mit ihrer Interpretation von „Immer wieder kommt ein neuer Frühling“ und „Ein Vogel wollte Hochzeit halten“ eroberte der Gesangsnachwuchs ganz schnell die Herzen der Zuhörer. Mit dem Lied „Sag beim Abschied leise Servus“ beendete der Liederkranz einen stimmungsvollen Liederabend.

Chorleiter Banasch zeigte sich nach dem Konzert sehr erfreut über den gelungenen Abend. „Das Proben der vergangenen Wochen hat sich gelohnt“, lobte er seine Sänger.