Versammlung Freude über umfangreiches Programm

Mainhardt / swp

Mit 318 Mitgliedern (Stand: 1. Januar) gehört Mainhardt nach wie vor zu den größten Albvereins-Ortsgruppen im Hohenlohegau. Ein vielfältiges Programm in vielen Sparten spiegelten die Berichte der einzelnen Fachwarte bei der Hauptversammlung der Ortsgruppe wider.

Schwierigkeiten gab es erst jüngst bei den Wanderwegen, die durch Sturmschäden vorübergehend nicht begehbar waren. Oftmals sei es nicht einfach, die Waldeigentümer zu ermitteln, damit umgefallene Bäume beseitigt werden können, schreibt der Albverein. Wenn Wanderwege wegen Forstarbeiten gesperrt sind, müssen diese Absperrungen zur eigenen Sicherheit auch an den Wochenenden beachtet werden.

Im Naturschutz gab es im vergangenen Jahr viel zu tun. Neben den üblichen Mäharbeiten wurden auch die Schleiereulenkästen in den Kirchtürmen und im Tierhaus im Riegenhof repariert. Die Dachsbachwiese, ein Naturdenkmal im Besitz des Schwäbischen Albvereins, wurde von Wildschweinen „besucht“. Diese Schäden müssen demnächst so weit möglich beseitigt werden.

Die Jugend- und Familienarbeit ist ein fester Bestandteil des Veranstaltungsprogramms. Die mehrtägige Familienfreizeit führte Anfang Oktober mit etwa 40 Personen ins Schullandheim Schapbachhof. Auch die Senioren waren regelmäßig mit großer Beteiligung bei ihren Montagswanderungen unterwegs und veranstalten zusätzlich jeweils im Herbst eine Busausfahrt. Unterwegs sind außerdem die Sonntagswanderer, die Gruppe der Muckies und die Freigänger. Mehrtägige Wanderreisen führten im vergangenen Jahr auch an die Mosel und nach Sizilien. Das Backofenfest im Juni bei Familie Weber in Hohenstraßen war ein großer Erfolg. Seit mehreren Jahren werden regelmäßig Tai-Chi-Kurse mit Jürgen Gehrung und ein Zumba-Bauch-Beine-Po-Kurs mit Tanja Müller angeboten. Bilderabende, Mundartbühne und jährlich ein Konzert in der Waldhalle vervollständigen das abwechslungsreiche Jahresprogramm. Nach den Kassenberichten, dem Bericht der Kassenprüfer und den Entlastungen wurden bei der Versammlung auch Bilder vom vergangenen Wanderjahr gezeigt.