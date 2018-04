Rosengarten Freude über gezielte Anfragen

Rosengarten / Guido Seyerle

Zum Rosengartentag kommen offenbar weniger Besucher als zuletzt. Dennoch sind die Beteiligten zufrieden.

Perfektes Sommerwetter, gelbe Sonnenschirme, gute Geschäfte? Die Rückmeldungen zum Rosengartentag am Sonntag waren größtenteils positiv. Viele Interessierte waren mit dem Fahrrad unterwegs, die Veranstaltungen in den Firmen gut besucht. „Ich bin mit den Rückmeldungen in unserer Schreinerei zufrieden“, sagte Johannes Kaiser, seit Kurzem neuer Vorsitzender vom Handels- und Gewerbeverein Rosengarten. „Aber es könnte beim Rosengartentag schon zu der einen oder anderen Veränderung kommen.“ Dazu wollen sich die Mitglieder des Vereins in der nächsten Zeit treffen.

Bei Tagen der offenen Tür wirkt es auf Besucher als Erfolg, wenn viele Menschen durch die Ausstellungen strömen. Doch darauf kommt es nicht unbedingt an. „Es waren weniger Leute als beim letzten Rosengartentag unterwegs“, berichtete nicht nur Kaiser. Aber es gab einen entscheidenden Unterschied: „Ich habe von einigen Kollegen gehört, dass es wie bei uns im Betrieb war: Die Leute sind gezielt in unsere Schreinerei gekommen, ich konnte bereits fünf konkrete Termine bei Kunden vereinbaren.“ Bei ihm im etwas abgelegenen Sanzenbach kommt eine zusätzliche Herausforderung dazu: „Wir haben keine Laufkundschaft.“ So nutzten potenzielle Neukunden aus Schwäbisch Hall und Untermünkheim den Tag der offenen Tür, um ihre Kontaktdaten bei Kaiser zu hinterlassen.

Der Schreinermeister berichtete von einem außergewöhnlichen Erlebnis eines Kollegen: „Der Kunde kam schnurstracks zu der Firma, die im Rathaus ausgestellt hat. Er stellte fünf Fragen, war zufrieden, setzte sich gleich wieder in sein Auto und war weg.“ Der Sitzungssaal diente neben dem Infostand der Gemeinde sieben Firmen als Ausstellungsplattform. Dies war notwendig, da der Gewerbeverein keine zentrale Ausstellungshalle für seine Firmen anbot. Jeder Betrieb stellte in seinen eigenen Räumen aus oder ging wie „Jeans in Raibach“ eine Kooperation mit „Werbung International Jürgen Zenth“ ein.

Bürgermeister Jürgen König zog ein positives Fazit: „Wir haben im Rathaus ein breites Spektrum angeboten, von der Massage bis zur Dienstleistung.“ Beim Kundenverhalten stimmte er Schreinermeister Kaiser zu: „Insgesamt war es gut, vor allem die ganz gezielten Anfragen.“ König hat viele Besucher beobachtet, die mit dem Fahrrad kamen – dem gläsernen Rathaus sei Dank. Der Bürgermeister wog die Vorteile der aktuellen Ausstellungsform mit eventuellen Nachteilen ab: „Dies war die zehnte Veranstaltung, die dritte davon in den Betrieben. Es ist einfach ein Riesenaufwand, wenn die Firmen in einer zentralen Halle ausstellen würden. Da arbeitet mancher für einen Tag Ausstellung eine komplette Woche.“ Gespannt darf man auf die Auswertung des Preisausschreibens sein. In jedem Betrieb konnten die Besucher einen Teilnahmeschein einwerfen. Wer also in allen 40 Betrieben abgestimmt hat, erhöhte seine Gewinnchance um ein Vielfaches – oder der Gewerbeverein sortiert nachträglich alle Teilnahmescheine.