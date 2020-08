Wenn eine imaginäre Bierflasche geöffnet wird, macht es zuerst Plopp (es war offenbar eine Bügelflasche) und dann Gluckgluck. Ein Quietschegockel mischt sich immer wieder in die Gespräche ein, und zu jedem Namen, der fällt, gehören bestimmte überzogene Gesten und Laute. Dazu kommen die knallbunten Kostüme und Perücken: Die Schwäbisch Haller Inszenierung von Pierre Carlet de Marivaux „Das Spiel von Liebe und Zufall“ ist völlig überdreht – und genau damit ein Riesenspaß.

Einige Besucher der fast ausverkauften Premiere am Donnerstagabend – wegen der Corona-Sicherheitsabstände sind das nur rund 400 statt 1600 Plätze – werden die Anleihen ans Kindertheater anfangs als befremdlich empfunden haben. Aber die Albernheiten werden schnell zu Running Gags, die immer mehr Lacher provozieren.

Freilichtspiele Schwäbisch Hall „Alles anders!“ – Beweglich durch den Sommer Schwäbisch Hall Über den tieferen Sinn des Stückes sollte man dagegen lieber nicht nachdenken. Denn sonst könnte dabei herauskommen, dass Standesgrenzen quasi naturgegeben sind und höchstens in der Theorie überwunden werden können. Darum geht es: Silvia und Dorante sollen verheiratet werden. Doch beide wollen lieber mal unverbindlich gucken, wie denn der andere so ist. Um beim Kennenlernen unerkannt zu bleiben, tauschen beide mit ihren Dienern die Rollen. Es kommt, wie es in einer Komödie kommen muss: Dorante und Silvia verlieben sich ineinander, obwohl jeder glaubt, der andere stehe gesellschaftlich weit unter ihm. Die Person hingegen, von der sie glauben, dass sie sie heiraten sollen, finden sie richtiggehend abstoßend. Und Lisette und Harlekin gehen ebenso unmittelbar aufeinander zu. Alle vier sind überzeugt, dass sie ihre Liebe auch gegen gesellschaftliche Erwartungen verteidigen und über Standesgrenzen hinweg heiraten würden – aber das ist nach Auflösung der Verwirrung ja dann gar nicht nötig.

Silvias Vater Herr Orgon hat’s gleich gewusst, dass die jungen Leute schon merken werden, wer zu ihnen passt. Ihm hatte Dorante seinen Verkleidungs-Plan angekündigt. Und Orgon weiht auch Silvias Bruder Mario ein, sodass dieser als angeblicher Liebhaber der falschen Lisette Dorantes Liebeskummer noch auf die Spitze treiben kann.

Schöne Satzmelodien

Dirk Weiler gibt diesen souveränen, aber auch listig-verschlagenen Herrn Orgon. Die Kostümbildnerin Cornelia Brey lässt ihn aussehen, als sei er gerade auf dem Weg zum Christopher Street Day. Und er ist es auch, der nach einem „man sagt“, auf das zuverlässig ein Gender-korrektes „oder frau“ eingeworfen wird, regelmäßig das dritte Geschlecht betont: „Und divers!“ Weiler nimmt man es ab, dass er von seinem Platz aus relativ weit oben auf der Treppe die Fäden in der Hand hält. Und er besticht durch sehr gute Verständlichkeit der Sprache, verbunden mit schönen Satzmelodien.

Patrick Nellessen und Martina Lechner als Dorante und Silvia hingegen reden bei der Premiere sehr schnell, oft zu schnell. Davon abgesehen zeigen beide hohe Spiellust. Ihre seelische Verwirrung nimmt man ihnen fraglos ab. Und Alice Hanimyan als Lisette sowie Nathanaël Lienhard als Harlekin sind die typischen Dienerfiguren der klassischen Komödie: frech und draufgängerisch. Martin Maecker als Mario schließlich freut sich diebisch daran, dass er in das Verwirrspiel eingeweiht ist. Er steuert gerne ein bisschen nach, indem er zum Beispiel Dorante provokant daran erinnert, dass dieser seine Wortwahl an seine Rolle als Diener anpassen sollte: „Ich verbiete dir, so geistvoll zu sein!“

Alle sechs Schauspieler sind auch gute Sänger. So kann der musikalische Leiter der Freilichtspiele Heiko Lippmann aus ihnen ein wohlklingendes Vokalensemble formen, das zu hören immer wieder Freude macht. Scheinbar a cappella singen sie unter anderem die altitalienische Arie „Caro mio ben“ im Chorsatz und ein eigenes Arrangement der „Bohemian Rhapsody“ von Queen („Is this the real life, is this just fantasy ...“). Man kann davon ausgehen, dass Heiko Lippmann ihnen nicht nur die Anfangstöne in Ohrhörer einspielt, sondern auch eine instrumentale Begleitung – anders wäre es auf der Treppe kaum möglich, dass alle in Intonation (Tonhöhe) und Rhythmik so sicher sind.

Jazzkonzert Freilichtspiele Schwäbisch Hall Jazzlegenden und ihre Meilensteine Schwäbisch Hall Der gerade mal 35-jährige Philipp Moschitz gibt mit dieser Inszenierung sein Treppen-Debüt als Regisseur. Er bringt jede Menge originelle Einfälle unter. Zum Beispiel, wenn der Text lautet, „Du wirst die Sache in einem völlig anderen Licht sehen“, und in diesem Moment die Beleuchtung auf Rot wechselt. Oder wenn Harlekin in der „Bohemian Rhapsody“ singt: „I’m just a pool boy from a pool family“ und damit auf seinen angeblich hohen Stand hinweist – im Original heißt es „poor boy“. Immer wieder auch Elemente aus dem Kindertheater: Als die Darsteller abtreten wollen, sagt einer unvermittelt, „Wer zuerst oben ist“, und alle rennen die Treppe hinauf.

Maßstab und Flüsterrohr

Und dann gibt es natürlich noch eine Vielzahl an Anspielungen auf die Corona-Abstandsregeln. Unter den wenigen Requisiten ist ein überlanges Baguette, das mal als Maß für den Mindestabstand, mals als Knüppel, um jemanden zu verprügeln, mal als Flüsterrohr, mal als Phallussymbol verwendet wird. Und am Schluss, als Silvia und Dorante sich endlich doch nahekommen, halten der Vater und der Bruder sicherheitshalber eine Plastikfolie zwischen die beiden.

Die Zuschauer erleben einen sehr heiteren, entspannenden Abend. Schon nach wenigen Minuten beginnen einige zu kichern, und im Laufe der Vorstellung wird immer mehr gelacht. Dass nach dem Corona-Lockdown nun doch noch eine Neuinszenierung auf der Großen Treppe vor St. Michael möglich war, ist eine reine Freude. Das Stück, in dem es um Nähe und Ferne zwischen Menschen geht, passt insofern hervorragend in unsere Zeit. Es ist alles andere als ein billiger Ersatz. Man kann es getrost als das zentrale Element in der Spielzeit mit dem Motto „Alles anders!“ sehen. Dieser unkonventionellen Inszenierung ist viel Publikum zu wünschen.