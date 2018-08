Michelfeld / swp

Beim Kinderferienprogramm gibt’s freie Plätze für die Aktion „Was tun, wenn’s brennt?“ am morgigen Samstag von 13 bis 17 Uhr und zum Bowling am 21. August von 16.45 bis 18.30 Uhr. Anmeldung unter 07 91 / 9 70 71 14, für die Wanderung zum Lemberghaus am 22. August unter 07 91 / 9 46 94 69.