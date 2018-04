Diskussion Freibad Wüstenrot soll saniert werden

Wüstenrot / Sabine Friedrich

Peter Wild brachte es auf den Punkt: Die Sanitäranlagen seien eine „Zumutung“. Und so war es für ihn wie für den Rest des Wüstenroter Gemeinderats keine Frage, dass im Freibad etwas passieren muss. Was, darüber ist sich das Gremium allerdings noch nicht einig. Ein erstes Konzept, das Manfred Schoch vom gleichnamigen örtlichen Architekturbüro in der Sitzung vorlegte, wurde noch nicht akzeptiert.

Es schreckte nicht nur die Kostenschätzung von 442 000 Euro ab, sondern auch Unvorhergesehenes, was erfahrungsgemäß bei einer Sanierung immer auftauchen kann. Auf Wunsch des Gemeinderats wird das Sozialgebäude mit Kassenbereich und Kiosk in seiner Gänze begutachtet, und auch Technik und Becken sollen auf den Zustand untersucht werden. Die Toiletten sind winzig, die Umkleiden einfachst. Die einzige (Kaltwasser-)Dusche, an der man sich abseifen kann, steht neben der Kiosk-Terrasse. Dass sich Freibadbesucher, die sich darunter stellen, wie auf dem Präsentierteller vorkommen, bestätigt Rettungsschwimmer Manuel Schühle. Wer zu Umkleiden und WC im rückwärtigen Bereich läuft, bekommt unschöne Hinterhofatmosphäre, nicht nur mit Müllcontainern, zu spüren.

„Die Situation ist hinlänglich bekannt“, meint denn auch Manfred Schoch zu dem 50 Jahre alten Gebäude. In der Vergangenheit habe man nur investiert, wenn Schäden vorhanden gewesen seien. In der Sitzungsvorlage schreibt die Verwaltung von einem „desolaten Zustand“. Deshalb ließ sie den Sanierungsumfang, ausgehend vom Handlungsbedarf bei WC und Duschen, untersuchen.

Schoch nahm bisher nur das auf, was erkennbar ist. Ob Böden oder Wände feucht sein könnten oder das Dach erneuert werden müsste, gehörte nicht zu seinem Auftrag. Ein „Horrorszenario“ wollte er zwar nicht heraufbeschwören, jedoch das Restrisiko klar machen, dass sich noch weiterer Sanierungsbedarf auftun könnte.

Grundsätzlich müsse sich der Gemeinderat die Frage stellen, ob eine Sanierung lohnt. Das tat SPD-Gemeinderat Peter Wild denn auch. Wobei für Bürgermeister Timo Wolf klar ist, dass sich die finanzschwache Gemeinde einen Neubau des Sozialgebäudes nicht leisten könne. „Ich werde nie mit dem Vorschlag kommen, das Freibad zu schließen“, machte er aber auch deutlich. „Es ist ein Freizeitangebot und Kulturgut, und für den Tourismus unverzichtbar“, sagte Wolf.

„Wenn es gut läuft, decken wir 40 bis 50 Prozent ab“, verwies der Bürgermeister auf Möglichkeiten der Förderung von Tourismusinfrastruktureinrichtungen und aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum. Kämmerer Bruno Bissinger war weniger optimistisch: „Im schlimmsten Fall kriegen wir gar nichts.“ Dann bliebe ja immer noch eine kleine Lösung: der Bauabschnitt für den Sanitärbereich, der jetzt bei 140 000 Euro liegt­.­ ­