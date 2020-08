Ein sonniger Ferientag im August, über 30 Grad im Schatten. Normalerweise müsste jetzt die Liege­wiese dicht bevölkert sein und Klein und Groß lautstark im 26 Grad warmen Wasser planschen. Aber 2020 ist bekanntermaßen vieles anders. Für das Ilshofener Freibad in Unteraspach ist es ebenfalls ein außergewöhnliches Jahr. Nicht so sehr wegen der Corona-­Einschränkungen, sondern wegen der groß angelegten Umbauarbeiten, die in diesem Sommer gar keinen Badebetrieb zulassen.

Noch stehen statt Wasser einige Bauteile im Schwimmbecken. Wo früher eine Rasenfläche war, bereitet Schotter den Boden für große Baumaschinen. Sechs Männer stehen beisammen. Sie entfalten keine Strandlaken, sondern einen großen Bauplan, um die Arbeiten durchzugehen, die als Nächstes anstehen. „Die Gewerke müssen ineinandergreifen", erklärt Bürgermeister Martin Blessing, „wir besprechen die Themen, die man vor Ort klären muss." Neben ihm Roland Wiesenberger von der Firma Atzwanger, die seit April am Umbau und an der Modernisierung des 50-Meter-Beckens arbeitet, und Bademeister Walter Huber. Er freut sich jetzt schon auf „das schöne Freibad", das hier entsteht: „Das gibt ein Top-Bad."

Drei 50-Meter-Bahnen

Holger Ilgenfritz von der gleichnamigen Baufirma sowie Ingo Peikert und Ralf Bauer, Bauleiter der Firma Richter und Rausenberger, beugen sich über den Plan, der das Kombi-Becken zeigt. Deutlich zu sehen: Drei Schwimmbahnen ziehen sich über die komplette Länge von 50 Metern. Vier Bahnen enden nach gut 33 Metern an der Trennwand, die den Nichtschwimmerbereich abteilt. Dort sollen Massagedüsen, eine Rutsche und eine breite Treppe – beides aus Edelstahl – das Baden attraktiv machen. Auch ein spezieller Einstieg für Rollstuhlfahrer ist vorgesehen.

An der Stirnseite des Schwimmbeckens befindet sich die Sprunggrube. „Die hat man mühsam aus dem Fels fräsen müssen“, berichtet Martin Blessing. Die Badegäste sollen dort künftig aus einem oder drei Meter Höhe ins kühle Nass springen können. Aber der Sprungturm steht noch nicht. Und auch die ihm so wichtige Technik zur Wasseraufbereitung vermisst Bademeister Huber noch. Erst wenn alles komplett ist, kann er die 1800 Kubikmeter Trinkwasser ins Becken laufen lassen. Will er dabei nicht die ganze Ortschaft von der Wasserversorgung abschneiden, dauert es fünf Tage, bis das Becken randvoll ist.

Zuvor müssen die Edelstahlwände des Pools aber noch mit Folie ausgekleidet werden. Sie ist nicht blau, sondern weiß, damit sie nicht ausbleichen kann und das Wasser die Farbe des Himmels widerspiegelt: blau bei Sonnenschein, grau an bewölkten Tagen.

„Das Wasser muss zuerst einem Färbetest unterzogen werden", kündigt Walter Huber an. „Die Farbe soll sich ebenso wie später das Chlor innerhalb von fünf Minuten gleichmäßig im ganzen Becken verteilen." Nur so könne man sehen, ob die Querdurchströmung richtig funktioniert. Durch das Chlor soll sich die – ohnehin ungefährliche – Farbe dann auflösen. Die bestehende Solaranlage auf den Gebäuden soll auch künftig das Badewasser auf 25 bis 26 Grad erwärmen.

Außer den Betonfundamenten des zuletzt undichten, alten Beckens und den Gebäuden für Umkleiden, Sanitäranlagen, Kasse und Kiosk ist nicht viel vom früheren Freibad übrig geblieben. Das einstige Kinderbecken ist verschwunden. Die neue Wasserlandschaft für die Jüngsten ist dort entstanden, wo bisher Liegewiese war. „Zwei Bäume mussten dafür leider auch fallen“, bedauert Bürgermeister Blessing, „an anderer Stelle werden aber neue Bäume gepflanzt.“ Er freut sich schon auf das künftige Kinderparadies mit Planschbecken, Wasserigel, Fontänen, Wasserrad, Sprudelbereich und sonstigen Attraktionen, die bisher kein anderes Bad im Umkreis zu bieten habe.

Demnächst steht die Gestaltung des Außenbereichs und der Rasenflächen an. Parallel dazu entstehen die neuen Sanitäreinrichtungen und Umkleidekabinen sowie der ganze Technikbereich. Den Probelauf würde Martin Blessing am liebsten Mitte September ansetzen. Aber Walter Huber kalkuliert vorsichtiger: „Bis alles fertig ist, wird es mindestens Ende September.“ Danach bleibt das Wasser den Winter über im Becken.

Einweihung nächstes Jahr

Gäste dürfen in diesem Jahr aber nicht mehr ins Bad. Und auch das Einweihungsfest muss bis zum Frühsommer warten. „Schon allein wegen der Corona-Vorschriften“, gibt Martin Blessing zu bedenken. Er hofft schon jetzt, „dass uns Corona im nächsten Jahr keinen Strich durch die Rechnung macht und das neue Bad im Sommer gut besucht werden kann“. Zumindest mit den Baufortschritten und der Kostenentwicklung kann der Bürgermeister zufrieden sein. „Wir liegen nur 100.000 Euro über dem Kostenrahmen, was bei einem 2,5-Millionen-Projekt vertretbar ist.“