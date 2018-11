Comedy Frank Fischer präsentiert Comedy aus dem Alltag

Michelbach / Guido Seyerle

Im Löwen treten pro Spielsaison, also im Winterhalbjahr, drei bis vier Künstler auf. Meistens benötigen die 40 bis 50 Zuschauer ein paar Minuten, bis sie sozusagen auf Betriebstemperatur sind. Beim Auftritt von Frank Fischer am Mittwochabend war das anders. Bereits nach zwei Minuten lachten viele lauthals, einige hatten die ersten Tränen in den Augen.

Dabei erzählte der Comedy-­Künstler keine Witze, sondern Erlebnisse aus dem Alltag wie zum Beispiel von seinen Bahnfahrten oder von TV-Werbeblöcken. Das zog sich durch das komplette zweistündige Programm – und sprach genau deshalb jeden an, „weil ich mich da oft selbst erkannt habe“, wie es beispielsweise die Michelbacherin Silke Rüdinger formulierte.

Publikum wird einbezogen

„Ich bin nicht mit Helene Fischer verwandt. Und Frank Fischer ist auch kein Künstlername“, berichtete der gebürtige Rüsselsheimer zu Beginn. „Oh, Sie essen noch? Stört es, wenn ich rede?“ Die Angesprochenen grinsten. Fischer nahm den Ball auf. „In der ersten Reihe sitzen manchmal welche, die denken beim Blick auf die Bühne: ‚Oh Gott, der hatte einen schlechten Tag!’“ Die nicht einmal zwei Meter von dem 45-Jährigen entfernt Sitzenden ließen sich beim Schnitzelessen unterbrechen.

„Den Alltag finden viele langweilig. Stellen Sie sich einfach einmal auf dem Weg ins Büro in den Aufzug, drücken alle Knöpfe und sagen dann beim Rausgehen: ‚Ach, ich arbeite gar nicht hier.’“ Das passte natürlich perfekt zum Motto seiner Bühnenshow „Gewöhnlich sein kann jeder“. Normalerweise spielt Fischer jedes Programm drei bis dreieinhalb Jahre, dann gibt es ein neues. Seine nächste Show ist praktisch fertig, sie wird „Meschugge“ heißen und im Mai 2019 Vorpremiere feiern. „Es wird ein klein wenig politischer werden“, verriet der Weinliebhaber später an der Bar.

Am folgenden Tag ging es für ihn nach Aachen, der Bahncard-­100-Fahrer sammelte weitere Meilen. Und wahrscheinlich wird er dabei wie üblich sein Notizbuch gezückt und kurz notiert haben, was um ihn herum passiert: „Wenn man im Zug sitzt, ist man ein dankbares Opfer. Als Tipp für Sie: Da trifft man viele komische Leute.“

Auf der Bühne berichtete er von einer Frauengruppe in den besten Jahren. „Die erkennt man an den Tchibo-Jacken und der Königin aller Hosen, der Leopar­-

den-­Leggins.“ Es seien wohl Land­frauen auf einem Ausflug gewesen. Eine fragte, worum es beim Musical König der Löwen gehen würde. Ihre Nebensitzerin antwortete: Das ist Starlight-Express ohne Rollen.“ In Bochum hat Fischer dann nach draußen geblickt und ein Schild entdeckt: „Coffee to go. Auch zum Mitnehmen.“

Nächste Idee im Keller

Fischer setzte noch einen drauf: „Vor Kurzem habe ich mich im Hotel beklagt, in meinem Zimmer gäbe es keinen Fön.“ Mit Glatze bräuchte er ihn allerdings auch nicht. Warum er so etwas macht? „Weil es erlaubt ist. Gehen Sie einfach mal mit einem Regenschirm schwimmen und warten auf die Reaktion des Bademeisters.“

Michelbachs Bürgermeister Werner Dörr ist seit der Verlegung der Gemeinderatssitzungen auf Dienstag Stammgast im Löwen: „Mir hat besonders gut gefallen, dass seine Comedy aus ganz normalen Situationen entspringt.“ Fischer nahm aus der Garderobe im Keller seine nächste Idee mit: „Ich dachte, ich bin bei der Luftwaffe.“ Dabei hängen dort nur die Erinnerungen des Löwen-Wirts Siegfried Egner.

Info Die weiteren Termine: Comedy auf der Talbühne, Gasthaus zum Löwen in Gschlachtenbretzingen: 30. Januar Benni Stark, 13. Februar Ron Clark