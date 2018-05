Spendenaktion Fotos von Haller Landschaften gesucht

So können Fotos eingereicht werden:

Leser der Zeitung können ihre Fotos einreichen: Per E-Mail an lions-rotary.kalender@lc-sha.de. Die Bilder sollten bis zum 28. Mai unkomprimiert und in höchster Auflösung eingesandt werden. Als weitere Angaben werden der Aufnahmeort sowie die Kontaktdaten des Einsendenden benötigt, teilen die Serviceclubs mit.