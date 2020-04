Die Sonne scheint. Frühsommerlich fühlt sich jener Aprilnachmittag auf dem Forsthof in Sittenhardt an. Dort wohnt Andreas Wickel mit seine Frau seit nunmehr 20 Jahren – und zwar sehr gerne. 2018 konnten sie das Anwesen von der Hospitalstiftung erwerben. Hier werden sie auch im Ruhestand bleiben.

Doch so schön die Apfelbäume blühen und ein warmes Lüftchen weht – es fehlt der Regen. Der Boden ist staubtrocken. Der Wald leidet, Andreas Wickel leidet mit. „Klar, Trockenheiten gab es immer wieder: 1976 und 1980. Aber dann 2003 diese schlimme Hitze. Acht der zehn letzten Jahre waren die trockensten. Und jetzt sieht es schon wieder schwierig aus“, klagt er mit schier schmerzverzerrter Miene. Sogar die tief wurzelnden Tannen sind inzwischen im Trockenstress. „Wer da noch anzweifelt, dass es einen Klimawandel gibt, dem ist nicht mehr zu helfen.“

Der sogenannte Umbau der von Orkanen und Borkenkäfern geplagten, naturfernen Wälder in stabile Mischwälder, das gehöre zu den fachlichen Herausforderungen seines Berufslebens, erklärt Wickel. Letztlich könnten nur Mischwälder mit ihrer Vielfalt und breit gestreuten Widerstandskraft dem Klimawandel etwas entgegensetzen.

Fritz Schall, einer seiner Vorgänger in Hall, hat schon vor Jahrzehnten systematische Wiederaufforstung mit Arten wie Roteiche und Douglasie betrieben – „eine weitsichtige Entscheidung“, lobt Wickel. Diese Arten kommen mit Klimaextremen besser zurecht.

Wer sich mit Andreas Wickel über den Wald unterhält, durchstreift mit ihm ein weites Gebiet. Der 68-Jährige ist ein flinker, fundierter und pointierter Erklärer, der im munteren Plauderton humorvoll analysieren kann. Aber wie hat Wickel einst selbst den Weg in den Forst gefunden? „Durch einen Mitschüler, er war Sohn des Forstamtsleiters.“ Also ging Wickel als Jugendlicher mit in den Wald, auf die Jagd – und fortan hat ihn der Wald nicht mehr losgelassen. Das Hobby wurde zum Beruf.

Mit Studium, Arbeit und Lehrtätigkeit ist der Forstmann he­rumgekommen – und vor 22 Jahren in Hall gelandet. Wobei er die Kocherstadt bereits aus seiner Stuttgarter Zeit kannte. Das Ehepaar Wickel wohnte damals in Backnang. Während es andere in der Freizeit eher in die große Stadt zog, unternahmen die Forstleute lieber Ausflüge zur Kultur nach Hall, aufs Land und besuchten die Comburg – „das hat uns immer schon gefallen“, betont Andreas Wickel. Mittlerweile kennt er die hiesigen Wälder wie seine Westentasche.

In seiner Arbeit als Forstamtsleiter wollte er forstbetriebliches Handeln und Entscheidungen wissenschaftlich fundieren: „Ich habe mich stets als Praktiker mit wissenschaftlicher Prägung verstanden.“ Forstbetriebe müssten wirtschaftlich gestaltet sein, damit die Waldbesitzer an der Pflege des Waldes interessiert bleiben. „Waldwirtschaft muss sich lohnen.“

Wickel ist ein Befürworter von Windenergieanlagen im Wald, weil dort geeignete Flächen oft siedlungsfern und windhöffig seien – im Kampf gegen den Klimawandel unerlässlich, ist der Forstdirektor überzeugt. Der Kreis Hall habe da noch Potenzial.

Ein weiteres Herzensanliegen: die Vermittlung fundierten Wissens über Wald und Forstwirtschaft. Die zunehmend städtisch geprägte Bevölkerung müsse erkennen: „Ein sorgsam naturnah bewirtschafteter Wald wird auf Dauer den Ansprüchen unserer Gesellschaft am besten gerecht.“ In vielen Köpfe spuke ein unrealistisches Idealbild vom unberührten Urwald herum, aber bitteschön mit hübschen Wegen zum Joggen und für die Freizeit.

Oder die romantisierenden Erzählungen des Bestsellerautors Peter Wohlleben, der ein „völlig verzerrtes Bild von Wald und Forstwirtschaft“ zeichne. Da kann sich Wickel trefflich echauffieren. Gefühlsduselei mag er sowieso nicht. Allerdings habe es Wohlleben geschafft, bei den Menschen Interesse für den Wald zu wecken, „das muss man anerkennen“, räumt er ein.

Dennoch: Es mache keinen Sinn, Waldbewirtschaftung und Waldbesitzer schlechtzumachen, wenn sie den Rohstoff Holz erzeugen. Nur ein bewirtschafteter Wald könne eine gute CO 2 -Senke sein, wenn viel Holz produziert und in Bauwerken langfristig gebunden werde. Dies müsste neben Wald- und Artenschutz in der Waldpädagogik ebenfalls vermittelt werden – für kleine wie für große Freunde des Waldes.

Was Wickel noch herausgefordert hat? „Den Kopf freizuhalten für die Arbeit im und am Wald.“ Damit meint er wachsende und „häufig unnötige bürokratische Anforderungen“, die er widerwillig ertragen hat – daran lässt er keinen Zweifel. Dafür hat er in den vergangenen Jahren auch eine „erfahrungsbedingte Gelassenheit“ entwickelt. Und er ist froh darüber, dass er am Jahreswechsel, als die Forstreform und der Umzug des Amts ins Karl-Kurz-Areal zusammenfielen, als Chef diese Umbruchphase noch einmal mit Ruhe begleiten durfte. Übrigens, Forstamtsumzüge hat er einige erlebt. Mit Wehmut denkt er an sein erstes Büro im repräsentativen Barockgebäude am Schuppach – „mit knarzenden Holzböden, herrlich“.

Entspannt blickt Wickel nach vorn: Er weiß sein Amt in guten Händen eines jungen Teams. Sebastian Schüller aus Murrhardt ist sein Nachfolger. Und privat bleibt der leitende Forstdirektor der Land- und Forstwirtschaft auch weiterhin eng verbunden.

Vom Siegerland über Baden und Sachsen nach Hall und Hohenlohe

Dr. Andreas Wickel wird am 30. April 1953 in Kreuztal im Kreis Siegen (Nordrhein-Westfalen) geboren. Sein Abitur macht er 1971 in Krefeld im Rheinland. Von 1972 bis 1976 studiert er Forstwissenschaften in Freiburg und Göttingen. Mit dem Referendariat tritt er in die Landesforstverwaltung Baden-Württemberg ein: zunächst im staatlichen Forstamt Kandern (Forstdirektion Südbaden in Freiburg).

Es folgen Stationen auf der Südalb, als Hochschulassistent von 1979 bis 1984 an der Uni Freiburg, als Forst­einrichter von 1984 bis 1986 in Nordbaden und ab 1987 im Ministerium für Ländlichen Raum in Stuttgart. Dort ist er Referent für Haushalt, Betriebswirtschaft, Liegenschaften und Recht. 1991 promoviert er in Freiburg zum Dr. rer. nat mit einer waldwachstumskundlichen Studie zur Durchforstung der Douglasie.

Im Zuge der Wiedervereinigung wechselt Wickel nach Sachsen und leitet die Abteilung für Waldbau an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt. Im Januar 1997 übernimmt er die Leitung des Instituts für Waldbau, Forstschutz und Wildökologie der Technischen Universität Dresden in Tharandt und unterrichtet dort.

Im Oktober 1998 kehrt er zurück in die Landesforstverwaltung Baden-Württemberg – und in die Praxis. Er wird Leiter des staatlichen Forstamtes Hall. Von 2004 an koordiniert Wickel die Umwandlung der staatlichen Forstämter im Kreis in die ab 2005 gültige untere Forstbehörde im Landratsamt. Das neue Großforstamt umfasst 45 000 Hektar Wald und hat zunächst zwei Außenstellen in Crailsheim und Gaildorf. 2008 werden diese aufgelöst, es bleibt der Sitz in Hall.

Auch die Organisation der Forstreviere und des Forstamtes wird 2008 geändert – in Betriebsreviere und Dienstleistungsreviere. Hinzu kommen die Reviere der Stiftungen des Hospitals zum Heiligen Geist Hall, der Pfarrgutsverwaltung Stuttgart und der Pücklerstiftung Gaildorf. Die Struktur hat zwölf Jahre Bestand bis zur aktuellen Reform, im Januar 2020, welche die Zuständigkeiten neu regelt – in den Staatsforstbetrieb als Unternehmen des Landes sowie das Forstamt im Landratsamt, das den Privatwald, den Körperschaftswald und den Wald der Stiftungen betreut.

Etliche Umzüge seines Amtes macht Wickel in Hall mit – zuletzt am Jahreswechsel in den neuen Bürokomplex auf dem Karl-Kurz-Areal in Hessental. Auch im Ruhestand bleibt für Andreas Wickel und seine Frau Annegret Jesser-Wickel Hall als Kulturstadt und ihr Forsthof in Sittenhardt Lebensmittelpunkt. Das Paar hat zwei erwachsene Söhne und zwei Enkelkinder.

Die Wickels wollen fortan auch ihre Verbindung nach Sachsen gerne häufiger pflegen: Dort arbeitet Andreas Wickel seit einigen Jahren auf einem Biohof bei Nossen unweit von Dresden mit. Seine Frau – sie ist ebenfalls Diplom-Forstwirtin – und er bewirtschaften zudem von ihrem zweiten Wohnsitz in der Sächsischen Schweiz aus den 415 Hektar großen Forstbetrieb der Familie. blo