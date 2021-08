Interviewer haben 308 Telefoninterviews mit repräsentativ ausgewählten Wählern vor der Oberbürgermeisterwahl am 4. Juli in Schwäbisch Hall geführt. Dr. Edgar Wunder gibt unter anderem Antworten darauf, warum es Sinn macht, das Bürgermeisterwahlrecht in Baden-Württemberg zu verändern und wie der wachsende Anteil der Nichtwähler verkleinert werden kann.

Warum haben Sie die OB-Wahl in Hall ausgewählt?