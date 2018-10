Großcomburg Schwäbisch Hall Forschung zum Comburger Leuchter

Hall / Helga Steiger

Der Comburger Leuchter wurde vor rund 800 Jahren geschaffen, um die Klosterkirche bei besonders feierlichen Anlässen zu beleuchten. Ursprünglich hing er über dem Stiftergrab.

Nur zu besonderen Anlässen werden in der Großcomburger Kirche in Steinbach der Radleuchter herabgelassen und seine Kerzen angezündet. Dann taucht er den barocken Kirchenraum in ein stimmungsvolles Licht. Nur vier solcher prächtigen Radleuchter aus romanischer Zeit sind erhalten: Der Barbarossaleuchter im Aachener Dom sowie der Thietmar- und der Heziloleuchter im Hildesheimer Dom. In schriftlichen Quellen sind jedoch insgesamt 45 Radleuchter belegt, was zeigt, dass sie einst wichtige Ausstattungsstücke waren.

Der Comburger Leuchter beeindruckt nicht nur wegen seiner Größe: Er hat einen Durchmesser von etwa fünf Metern und damit einen Umfang von fast 16 Metern. Er ist zudem reich geschmückt. Auf dem filigran ausgearbeiteten Tragering sind zwölf unterschiedlich gestaltete Türme und dazwischen Bildmedaillons angebracht, auf der Oberkante sitzen insgesamt 48 Kerzen.

Der Reif wird getragen von einem mit Kugeln verbundenen Gestänge, das in einer vergoldeten Kugel zusammengeführt wird. Dort findet sich auf der Unterseite das Bild eines segnenden Christus. Die Kieler Kunsthistorikerin Ursula Prinz hat sich mit dem theologischen Programm des Comburger Leuchters beschäftigt. Das ist bei den anderen Leuchtern nicht mehr möglich, wie Prinz erläutert: „Der Comburger Leuchter ist der einzige, der noch über das gesamte Figurenprogramm verfügt.“ Daraus ergebe sich seine Sonderstellung.

Unterschiedliche Figuren stehen in den Toren der Türme oder blicken aus den oberen Geschossen heraus: Engel, Bischöfe, Krieger, männliche Heilige und eine überwiegende Anzahl weiblicher Heilige. Zwischen den Türmen sind Halbmedaillons mit zwölf alttestamentarischen Propheten angebracht. Mit diesem Figurenprogramm symbolisiere der Leuchter, so Kunsthistorikerin Prinz, das himmlische Jerusalem, wie es im Text der Offenbarung des Johannes 21, 10 bis 22 beschrieben wird.

Die in zwei Reihen umlaufende Inschrift bestätigt diese Deutung. Sie nennt zudem den Stifter des Leuchters: Der dritte Abt des Klosters, Hartwig, der aufgrund seiner reichen Zuwendungen als Mitstifter angesehen wird und dessen Gebeine mit denen der Grafen Burkhard und Heinrich sowie dem Ministerialen Wignand von Castell im Stiftersarkophag ruhen.

Der Leuchter hing ehemals über dem Grab der Stifter, was eine ursprüngliche Funktion als Totenleuchter wahrscheinlich macht. Auf dem Leuchter spricht Abt Hartwig auch eine Aufforderung aus, die aus dem Lateinischen übertragen lautet: „Während das Auge sich weidet an der Kunst der Metalle, möge der Geist erkunden, was ihm ein solches Werk bedeute.“ Der Leuchter sollte zu theologisch-­meditativen Betrachtungen anregen. Die Inschriften werden zurzeit von Harald Drös von der Forschungsstelle „Deutsche Inschriften des Mittelalters“ der Heidelberger Akademie der Wissenschaften untersucht.

Den technischen Aufbau des Leuchters hat Restauratorin Ines Frontzek in ihrer Diplomarbeit untersucht. Sie konnte nachweisen, dass die Metallteile mit einfachen Steckverbindungen zusammengefügt und mit entsprechenden Markierungen versehen sind. Auch die Türme sind nur mit Verdrätelungen an den Haltereifen befestigt. In kriegerischen Zeiten konnte der Leuchter daher schnell demontiert und versteckt werden.

Die originalen Silberteile fehlen

Daher gibt Frontzek zu bedenken, dass viele Teile nicht mehr an dem Ort sind, an dem sie wohl ursprünglich waren. Zudem fehlten beispielsweise die originalen Silberteile, die vermutlich mit dem Silberschatz des Klosters 1803 in die Ludwigsburger Münze zum Einschmelzen kamen. Dass der Leuchter noch erhalten ist, ist wahrscheinlich dem Umstand zu verdanken, dass er „nur“ aus vergoldetem Eisen und Kupfer besteht. Er blieb daher nach der Säkularisation in der Kirche hängen.

Große Schäden entstanden, als im Leuchter nistende Tauben mit der Schrotflinte beschossen wurden. Ein Absturz nach der Christmesse 1848 brachte viele Verluste. Anschließend wurde der Leuchter grundlegend restauriert. Heute hängt er über dem Kreuzaltar im Langhaus der Kirche.