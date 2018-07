Michelbach Förderung für Schul-Sanierung zugesagt

Michelbach / swp

Die Förderung der Sanierung des Evangelischen Schulzentrums ist offiziell schriftlich zugesagt worden. Darüber informierte Bürgermeister Werner Dörr das Ratsgremium. Bauliche Maßnahmen am Hauptgebäude im Hagenhofweg und am Schloss stehen an, und die digitale Ausstattung der Schule wird dem heutigen Bedarf angepasst.

