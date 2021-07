Thomas Hoppenz von den Haller Stadtwerken ist auch Geschäftsführer des Tochterunternehmens in Ahrweiler. Er ist vor Ort. Die Katastrophe sei „an Mächtigkeit wie die in Braunsbach“ einzuschätzen, nur eben „mit einem Faktor zehn was die überflutete Fläche betrifft“.