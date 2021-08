Die Netzleittechnik der Haller Stadtwerke koordiniert die Strom, Wasser- und Wärmenetze, darunter auch jenes in Bad Neuenahr. Waldemar Hofmann (vorne) und Olga Hütt waren am Abend und in der Nacht der Flut im Dienst. Ebenso Abteilungsleiter Lutz Rappold. Auch bei Frank Scholz und seinem Team von der Verbrauchsabrechnung gehen viele Anrufe ein. © Foto: Ufuk Arslan