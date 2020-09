Die Flüchtlinge haben viel geschafft in den vergangenen fünf Jahren“, sagt Hanna Hald vom Haller Freundeskreis Asyl. Viele hätten sich in Hall und Umgebung ein Leben aufgebaut. Vor fünf Jahren kamen mit der Flüchtlingswelle auch in Schwäbisch Hall einige Hundert Menschen an. „Die Unterbrin...