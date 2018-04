Pianist Flottes Tempo, verspielte Eleganz

Künzelsau / Heidi Thomsen

Als ob sie beflügelt wären von den Osterglocken-Arrangements auf der Bühne des ausverkauften Gaisbacher Reinhold-Würth-Saals, so duftig beginnen sie Frédéric Chopins 2. Klavierkonzert – der brasilianische Pianist Nelson Freire und die Würth Philharmoniker unter Philippe Auguins Leitung. In flottem Tempo ein fröhlich beschwingter Frühlings-Spaziergang durch einen strahlend bunt blühenden romantischen Park.

Altmeister Freire lässt auf höchstem Niveau Chopin ohne falsches Pathos wunderbar perlen, klingen und singen. Das Orchester folgt geschmeidig, fein abgestuft in Dynamik und Tempi in ein Miteinander, als ob vornehme Damen elegant Federball spielen würden. Heile Welt, alles edel, schön und rein.

Selbst hochdramatische Passagen gehen sie mit tänzerischer Leichtigkeit an. Höhepunkt ist vielleicht der traumhaft schöne zweite Satz. Die Orchestermusiker begleiten in zurückhaltender Eleganz den Pianisten, der in glasklar funkelnder Transparenz sein Können ganz in den Dienst von Chopins innig-intensiver Musik stellt. Auguin leitet die Philharmoniker sicher durch alle großzügigen Verbreiterungen und Verdichtungen des Tempos, bleibt stets in hellwach respondierendem Dialog zum Solisten.

Gluck und Mendelssohn

Verspielte Eleganz auch im Dritten. Gemeinsam erfreuen sich alle Künstler an den vielen edlen Kleinodien der Partitur, aktivieren aber stets den großen Fluss, ein vorwärtsdrängendes Narrativ. Überschäumende Begeisterung im Publikum – noch schlichter, noch feiner antwortet Nelson Freire: eine kleine, klare, ausdrucksstarke Passage aus Christoph Willibald Glucks Oper „Orpheus und Eurydike“.

Philippe Auguin lässt sich Zeit für Felix Mendelssohn Bartholdys Konzert-Ouvertüre „Die Hebriden“. Liebevoll widmet er sich jedem der Neben- und Seitenmotive, wie ein Reiseführer durch die schottische Inselwelt, der seinem Publikum keinen einzigen der vielfältigen Aspekte dieser Landschaft vorenthalten möchte. Energiesprühend, intensiv motivierend baut er mit den Musikern ausgedehnte ruhige Spannungsbögen auf. Eine Fahrt übers weite Meer zu lang gewellten Bergketten.

Auch in Franz Schuberts großer C-Dur-Sinfonie bedenkt Auguin jeden Ton. Nichts soll verloren gehen – doch Schuberts lang angelegte Satz-Strukturen können sich so nicht entfalten, treten immer wieder auf der Stelle. Wie eine Reihe prachtvoll-anmutiger, klar konturierter Marmor-Skulpturen, denen der Bezug zueinander verloren gegangen ist, so folgen die Abschnitte der komplexen Sonatenstruktur aufeinander. Auch im zweiten Satz nie romantisches Säuseln, nein herbe, fast schroffe, makellose Schönheit.

Das Konzert im Carmen-Würth Forum endet mit lang anhaltendem Beifall.