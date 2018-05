Haller Frühling Flohmarkt, Fest und Verkaufssonntag in Hall

Schwäbisch Hall / swp

Der Frühling wird mit einem großen Fest am 5. und 6. Mai in der Innenstadt und in den Handelszentren Schwäbisch Halls begrüßt. Am Samstag geht es mit einem Kinderflohmarkt los, teilt die Stadtverwaltung mit. Dieser findet traditionell von 9 bis 14 Uhr in der Neuen Straße und auf dem Sparkassenplatz statt und eröffnet das große Festwochenende mit Schnäppchen direkt aus den Kinderzimmern. Eine Teilnahme für Kinder bis 17 Jahre ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Am verkaufsoffenen Sonntag wird in Schwäbisch Hall ein Programm angeboten. Beim Bummeln und auf der Suche nach einem neuen Frühlingsoutfit wollen die Geschäfte mit breit gefächerten Aktionen Kunden überraschen. Rabatte, Vorführungen, Verkostungen und Kinderaktionen sollen den verkaufsoffenen Sonntag auch in den Geschäften zu einem schönen Familientag machen.

Auf den Höhen sei ebenfalls einiges geboten: Im Handelszentrum West und In der Kerz gibt es spannende Aktionen. Das Handelszentrum Ost besticht mit vielen Leckereien und informativen Vorführungen.

Der E-Mobilitätstag auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Platz und dem Eventplatz im Kocherquartier zeigt den Besuchern die neuesten Entwicklungen auf.

Auf Initiative des Vereins Schwäbisch Hall aktiv wird es am Sonntag, 6. Mai, wieder einen Pendelbus geben, der die Innenstadt mit den Handelszentren West und Ost verbindet. Auch die jeweiligen Schulzentren werden miteingebunden, sodass diese Parkplätze zusätzlich genutzt werden können.

Start mit Stadtorchester

Das Fest auf dem Marktplatz ist inzwischen bereits ein fester Bestandteil des Haller Frühlings. Ab Samstagabend darf hier ausgelassen gefeiert werden. Samstags steigt die Radio-Ton-80er-Party. Hier legt ein DJ auf.

Der Sonntag wird um 12 Uhr vom Stadtorchester Schwäbisch Hall eröffnet. Danach gehört die Bühne den Vereinen, Tanzschulen und Sportanbietern aus Schwäbisch Hall und der Region, die auf der großen Bühne zeigen, was Schwäbisch Hall sportlich alles zu bieten hat. Von Majoretten über Selbstverteidigung und Tanz­auftritten ist alles dabei.

Info Die Öffnungszeiten des Frühlingsfests sind am Samstag, 5. Mai, 18.30 bis 24 Uhr. Sonntag, 6. Mai, 11 bis 18.30 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Das Programm steht am Donnerstag im HT.