Ein Flashmob im Kaufland in Schwäbisch Hall soll zeigen, wie viel Plastik bei einem normalen Einkauf dabei ist.

In Plastik verpackte Schokoriegel, die in einer Plastiktüte stecken, in Folie eingewickelte Gurken und Corn Flakes in einem Plastiksack, der in einem Karton steckt: Manchmal sind Verpackungen nicht besonders sinnvoll. Wenn sie aus Kunststoff bestehen, können sie sogar zur Gefahr für die Umwelt werden. Als Mikroplastik zum Beispiel, das zum Beispiel in den Mägen von Fischen in den Weltmeeren gefunden wird.

Aktion soll zeigen, wie viel Plastik bei einem Einkauf dabei ist

Darauf will ein „Plastic Attack“-Flashmob am Donnerstagnachmittag hinweisen. Um 16 Uhr werden Mitglieder der „Linksjugend Solid“ im Kaufland in Hessental um 16 Uhr einkaufen, heißt es in einer Mitteilung. Danach wollen sie sämtliche Artikel auspacken und die die Plastikverpackungen in Einkaufswagen sammeln. Der Einkauf sei ein alltäglicher mit Obst, Süßigkeiten, Getränken und so weiter.

