Forschung Flasche, Bremse, Leiterplatte

Region / ht

Zum siebten Mal verleiht die IHK Heilbronn-Franken den IHK-Forschungstransferpreis für Unternehmen und Forscher aus der Region. Ausgezeichnet werden drei herausragende angewandte Forschungsprojekte sowie Leistungen zum Technologie- und Wissenstransfer zwischen Unternehmen und Wissenschaft.

Durchsetzen konnten sich die Projekte „Bottelpack Easy Empty“ – eine neuartige Infusionsflasche, „Cem²S“ – eine intelligente Reibbremse sowie das Projekt „TWINflex-Stretch“ – die erste dehnbare Leiterplatte.

Flasche entleert sich ganz

Die Rommelag Engineering, Sulzbach-Laufen, und das Polymerinstitut Kunststofftechnik der Hochschule Heilbronn entwickelten gemeinsam eine neuartige und kostengünstige Infusionsflasche. Bei den bisherigen Infusionsflaschen ist eine vollständige Entleerung nicht immer gewährleistet. Durch externe Luftzufuhr kann dieses Problem zwar behoben werden, dies ist aber aufgrund von Hygienestandards und neuesten Richtlinien nicht in jeder Anwendung möglich.

In dem Kooperationsprojekt konnte mithilfe modernster Simulationsmethoden nun eine neue Flaschengeometrie entworfen und produziert werden, die neuste medizinische Anforderungen erfüllt. Sie lässt es zu, dass sich auch volle Flaschen vollständig, ohne Luftzufuhr entleeren.

In einem Kooperationsprojekt der Rex Industrieprodukte Graf von Rex GmbH, Vellberg, und des Lehrstuhls Fahrzeugmechatronik der Technischen Universität Dresden wurden Bremsbeläge auf wirtschaftliche Art mit einer Vielzahl von Sensoren ausgerüstet, welche wesentliche Vorteile bieten.

Kontaktlose Abfrage

Bremsbeläge sind sicherheitsrelevante Bauteile, die in den meisten industriellen Anlagen eingesetzt werden. In der Vergangenheit konnten nur wenige Eigenschaften, wie Temperatur und Verschleiß, mit großem Aufwand ermittelt werden. Mit der integrierten Elektronik können zusätzlich Vibrationen, Positionierung, Funktion und Reibgeschwindigkeit der Magnetbremse kontaktlos über Bluetooth abgefragt werden.

Die Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Rot am See, und das Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) Berlin haben sich der Aufgabe gestellt, eine elastische elektronische Leiterplatte zu entwickeln und in die Serienfertigung zu bringen.

Leiterplatten, als Träger für elektronische Bauteile, sind nahezu in jedem elektronischen Gerät vorhanden. In vielfältigen Bereichen benötigt man immer häufiger flexible und gleichzeitig dehnbare Leiterplatten.

Flexible Leiterplatten, die es bereits auf dem Markt gibt, sind zwar biegsam, aber dennoch sperrig und hart. Werden sie direkt auf der menschlichen Haut oder eingebaut in Kleidungsstücke getragen, ist das für den Träger sehr unangenehm. Mit dem „TWINflex-Stretch“ können nun elektronische Bauteile auf ein dehnbares weiches Grundgerüst aufgebracht werden.

Der Preis wird am Montag, 18. Juni, im Heilbronner Haus der Wirtschaft vergeben. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.