f Finanzchef muss gehen

Reutlingen/Waldenburg / ht

Es scheint keine gute Zeit für Finanzchefs von Aktiengesellschaften mit Standbein in der Region zu sein. Im Februar verabschiedete sich Bernd Marx beim Waldenburger Explosionsschutzexperten R. Stahl AG. Gestern macht die Manz AG öffentlich, dass sie sich mit sofortiger Wirkung von Finanzvorstand Gunnar Voss von Dahlen getrennt hat. Er war seit Juni 2017 Finanzvorstand der Manz AG.

Der Spezialmaschinenbauer Manz betreibt zusammen mit einem chinesischen Partner in Hessental eine Fabrik, in der Anlagen zur Herstellungen von Solarmodulen entwickelt, gebaut und konfiguriert werden.

Noch keine Nachfolger

Bernd Marx hatte am 9. Februar den Stahl-Aufsichtsrat darum gebeten, seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen. Marx war seit 2004 in verschiedenen Positionen für R. Stahl tätig, zunächst als kaufmännischer Leiter der Tochter HMI Systems GmbH, später als Bereichsleiter des Finanz- und Rechnungswesens des Konzerns. Zum Jahresbeginn 2013 wurde er in den Vorstand berufen.

Sowohl bei Stahl als auch bei Manz passten offenbar die Auffassungen von Finanzchef und Vorstandschef beziehungsweise Aufsichtsrat über die strategischen Ausrichtungen der Aktiengesellschaften nicht zusammen. Weder Manz noch Stahl haben diese Stellen im Topmanagement unmittelbar wieder besetzt.