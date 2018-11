Schlagwort ff

Schwäbisch Hall / Autor Ende

Mehr als 15 000 Euro Umsatz erhoffen sich die Mitglieder des Serviceclubs Kiwanis vom diesjährigen Flohmarkt in der Haalhalle. Bis vergangene Woche wurden Artikel angenommen: Bücher, Schallplatten und CDs, Küchen- und Hausgeräte, Spielsachen, saubere Bekleidung, Kunst & Krempel. Verkauft werden die Gegenstände am Wochenende. Am Freitag, 23. November, am Nachtflohmarkt von 18 bis 22.30 Uhr, und am Samstag, 24. November, geht es von 9.30 Uhr bis 16 Uhr weiter. Es soll sich für alle Seiten lohnen, schreiben die Kiwanis: Sozial Schwache sollen günstige Bekleidung erhalten, Besucher Schönes oder Nützliches finden. Der Gewinn fließe in die Charity-Kasse, Projekte für Kinder würden unterstützt. Archivfoto: Ufuk Arslan