Engagement Feuerwehr als Familiensache

Vellberg / Sigrid Bauer

Er hat mich immer mal gestupft, ob ich nicht auch in der Feuerwehr aktiv werden will“, erzählt Simone Lanzendorfer und lacht ihren Mann an. Solange die Kinder noch jünger waren, sei der Gedanke ganz weit weg gewesen, so die Mutter zweier erwachsener Söhne und einer zwölfjährigen Tochter. Als dann vor nicht ganz zwei Jahren Sonja Beyer, eine befreundete „Feuerwehrfrau“, mit dem Thema kam, waren sich die beiden Frauen aber schnell einig. „Das ziehen wir jetzt durch“, so die 44-jährige Vellbergerin.

2017 hat Simone Lanzendorfer die dreimonatige Grundausbildung absolviert. „Danach ist man etwa auf dem Stand wie nach ein paar Jahren Jugendfeuerwehr“, erklärt sie. Zur Zeit trainiert sie zusammen mit ihrer Freundin und zwei jungen Männern, die ebenfalls als Quereinsteiger zur Wehr gekommen sind, für das bronzene Leistungsabzeichen – bis Ende Juni mindestens zweimal wöchentlich.

Dreifache des Körpergewichts

Die vier haben bereits die Atemschutzausbildung abgeschlossen. Denn ohne Atemschutzgerät ist kaum ein Löschangriff möglich. Ihren Sohn Janik hat Simone Lanzendorfer damit beeindruckt. Allein Montur und Ausrüstung für den Atemschutzeinsatz wiegen 130 bis 150 Kilogramm, rund das Dreifache des Gewichts der zierlichen Frau.

Seit 2016 ist der 19-jährige Janik bei den Aktiven und hatte schon einen Einsatz unter Atemschutz – beim Brand eines Hofs in Vellberg-Großaltdorf im Herbst 2016. Sein Vater Kurt, der schon seit mehr als 30 Jahren Mitglied der Vellberger Feuerwehr ist und bis zur Fusion der beiden Abteilungen Vellberg und Großaltdorf stellvertretender Gesamtkommandant war, leitete den Atemschutzeinsatz. „Das war für mich gewöhnungsbedürftig, als ich da zum ersten Mal meinen Sohn reinschicken musste“, räumt er ein. Bei diesem Einsatz sei eine Frau einer anderen Feuerwehr im Löschtrupp gewesen. „Das ist überhaupt nicht aufgefallen. Frauen sind genauso gut wie Männer“, betont der 51-Jährige.

„Mein erster Einsatz war der Dachstuhlbrand im Februar dieses Jahres. Zuerst bin ich fast erschrocken, als ich allein am Magazin stand, aber die anderen kamen dann gleich“, berichtet Simone Lanzendorfer, die nach der Familienpause wieder einige Stunden berufstätig ist. „Frauen sind tendenziell tagsüber eher vor Ort oder in der Nähe. Das ist wichtig für unsere Tagesverfügbarkeit“, so Kurt Lanzendorfer. „Wir sprechen sie deshalb gezielt an. Inzwischen haben wir sieben in unseren Reihen, meist sind es die Partnerinnen von Kameraden“, erläutert er. Lanzendorfer arbeitet in der Haller Stadtheide. „Zu kleineren Einsätzen brauche ich gar nicht erst zu kommen, aber bei größeren bin ich selbstverständlich dabei“, schildert er.

Zum frühest möglichen Zeitpunkt, mit zehn Jahren, ist Tochter Alia 2015 in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Mit der Mitgliedschaft von Vater und Bruder habe das wenig zu tun gehabt. „Ich wusste, dass drei Freundinnen hinwollten, dann wollte ich auch“, erklärt sie. Die Feuerwehr ist bei Lanzendorfers schon immer ein Thema. „Wenn man in eine solche Familie hineingeboren wird, hat man fast keine andere Chance“, meint Alias Mutter und lacht. Aber ein wirkliches Muss sei das natürlich nicht, schränkt sie ein.

Sticheleien nerven

Den Lanzendorfers sind die Gemeinschaft und das ehrenamtliche Engagement für andere wichtig. Ärgerlich finden sie abfällige Bemerkungen über die Feuerwehr nach dem Motto „eine Stunde üben, zwei Stunden trinken“. Das sei völlig falsch. „Der Zeitaufwand für die Übungs- und Ausbildungsstunden ist ordentlich“, so Kurt Lanzendorfer. „Einsätze gibt es auch in der Freizeit, wenn man vielleicht gerade auf einer Geburtstagsfeier ist, und außerdem ist es gefährlich“, ergänzt seine Frau.

Immer ist etwas für die Wehr zu tun. Der Vater managt die Öffentlichkeitsarbeit, die Mutter ist für die Kleiderkammer zuständig und der Sohn unterstützt den Atemschutzgerätewart. Zur Zeit bereiten die Kameraden die Einweihungsfeier des neuen Feuerwehrhauses vor.