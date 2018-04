Versammlung Fest im Oktober: 70 Jahre SV Westheim

Rosengarten / Holger Ströbel

Karl-Heinz Hübner und Michael Frickinger wurden als Vorsitzende bestätigt, Hübner bleibt in Doppelfunktion auch Kassierer. Der neue Schriftführer heißt Klaus Brutzer. Seine Vorgängerin Petra Fischer stellte sich nicht mehr zur Wahl. Ebenso auf eigenen Wunsch schied Katja Toth aus dem Hauptausschuss aus. Ihre Nachfolgerin als Leiterin des Festausschusses ist Heidrun Hubert.

Wiedergewählt wurden der Abteilungsleiter Fußball, Thomas Rau, die Abteilungsleiterin Turnen, Carolin Opitz, und die Beisitzer Heiko Fimpel, Benjamin Hoffmann und Sebastian Hambrecht. Neu ins Amt gewählt wurden Marcel Haderer als stellvertretender Jugendleiter und Thomas Rohrweck als Abteilungsleiter Tennis. Michael Frickinger, der zuvor die Tennisabteilung geleitet hatte, möchte sich mehr auf die Vorstandstätigkeit konzentrieren. Auch die Kassenprüfer Gerhard Auwerder und Günther Seybold sowie der Platzkassierer Walter Betz wurden bestätigt.

Fest mit „No limits“

In diesem Jahr wird der SV Westheim 70 Jahre alt. Das Jubiläum wird am 13. Oktober mit der Partyband „No limits“ in der Rosengartenhalle gefeiert. Über das vielfältige Angebot des Vereins in den Abteilungen Fußball, Jugendfußball, Turnen und Tennis berichteten die Abteilungsleiter.

Die Kassenprüfer Gerhard Auwerder und Günther Seybold lobten die saubere und übersichtliche Kassenführung. Bürgermeister Jürgen König freut sich über das gute Angebot des mit 838 Mitgliedern, darunter 268 Kinder, größten Vereins in seiner Gemeinde. Für die Jugendarbeit sagt er eine Spende von 500 Euro zu.